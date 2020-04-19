إزالة عقارين واستعادة أراضي الدولة بـ10 محافظات

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١١ م

حملة إزالة

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ إزالة عقارين مخالفين بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة. وشملت

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ إزالة عقارين مخالفين بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة.



وشملت الجهود تأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لحالت تعدٍ على أراضى زراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظات (الإسكندرية، أسيوط، الدقهلية، الفيوم، الوادى الجديد، الغربية، سوهاج، قنا وأسوان، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أراضى الدولة.





