جريمة

إزالة عقارين واستعادة أراضي الدولة بـ10 محافظات

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١١ م
حملة إزالة
حملة إزالة
جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ إزالة عقارين مخالفين بدائرة قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة. وشملت
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«عايز يعمل راجل عليا».. جريمة «حلبسة والجدع» في البساتين

أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي بحبس سائق توك توك شرع في قتل بائع خبز ذبحا بمنطقة "بين المزارع"، إذ كشفت التحقيقات وفق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة البساتين وأقوال شهود عيان عن أن المصاب "رضا.ح." حضر وأسرته للإقامة بالمنطقة محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وحصل الشاب العشريني على فرصة عمل في مخبز قريب من المسكن الجديد، يقضي فيه ساعات النهار بحثا عن الرزق الحلال لكن "شهامته" كادت تفقده حياته.
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ضربات شم النسيم.. إحباط بيع 2.5 طن أسماك مملحة فاسدة

ضربات ناجحة وجهتها مباحث التموين لبعض التجار وأصحاب محلات بيع الأسماك المملحة غير الصاحة للاستهلاك الآدمي قبل 24 ساعة من الاحتفال بأعياد شم النسيم، تزامنا مع زيادة إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، واستغلال البعض لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التموين على مستوى مديريات الأمن.
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«أمان» و«كلنا واحد» هدية الداخلية للمواطنين في رمضان

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكل المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
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أمن المنافذ يحبط قضيتي تهريب وينفذ 111 حكمًا متنوعًا

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه ومديري الأمن بمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قضيتا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، إذ بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 9 آلاف و800 جنيه.
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النيابة تحذر من التصدي لحملات الإزالة بعد «الخانكة»

أمرت النيابة العامة بحبس 16 متهما لمدة 15 يوما لاتهامهم بالتصدي لإزالة مباني عشوائية غير آهلة بالسكان مقامة بغير ترخيص على أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة الخانكة بالقليوبية؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير لإنشاء محور جديد للطوارئ إذ تجمهر عدد غفير من أهالي المنطقة من حولها، لرفضهم أعمال إزالة المباني وخرج شخص من التجمهر فسب الحملة وتوعدها بتعطيل أعمالها، مطالبا بتوقفها، وحرض المتجمهرين بالتعدي عليها، ثم بادر التعدي بإلقاء حجارة عليها أصابت أحد المسئولين بالمحافظة.
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الأمن يترجم توجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات

سريعا، ترجمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، وواصلت أجهزة الوزارة بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات.
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تنفيذ 80 قرار إزالة وضبط 22 متهمًا في حملة أمنية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارات الأحياء والمراكز، حملات أمنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، ونجحت الحملة في تنفيذ 80 قرار إزالة في 3 محافظات، بينما ألقت القوات القبض على 22 متهمًا حاولوا التصدي لتنفيذ أزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية،وحررت قوات الأمن محاضر بوقائع الإزالة المنفذة، وواقعة التصدي لقوات الأمن ومنعهم من تأدية عملهم بمحافظة القليوبية، وجارى إحالة المتهمين المضبوطين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
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