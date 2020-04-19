ضربات شم النسيم.. إحباط بيع 2.5 طن أسماك مملحة فاسدة

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٥ م

أسماك مملحة فاسدة

ضربات ناجحة وجهتها مباحث التموين لبعض التجار وأصحاب محلات بيع الأسماك المملحة غير الصاحة للاستهلاك الآدمي قبل 24 ساعة من الاحتفال بأعياد شم النسيم، تزامنا مع زيادة إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، واستغلال البعض لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التموين على مستوى مديريات الأمن.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حيازة مديرمخزن تابع لمحل غير مرخص لتجارة الأسماك المملحة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، كميات من الأسماك المملحة المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع