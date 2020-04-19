تخصيص مستشفى جامعة الأزهر للعزل الصحي لمصابي كورونا

تحرير:هالة صقر ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٩ م

كورونا

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، إنه جرى تخصيص الجناح الفندقي بمستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، لاستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدًا في بيان له، أنه يجرى تحضير مستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي انتشر مؤخرًا في البلاد.

من جانبه قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف العام على قطاع المستشفيات، إنه تم توفير كل سبل الرعاية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وأغلب دول العالم، بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الصحة. وأكد صديق على انتهاء جميع التجهيزات اللازمة لمستشفى الأزهر التخصصي وفقًا