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كيف نعى نجوم الفن وفاة شقيقة الفنانة نهال عنبر؟

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٤ م
نهال عنبر_أرشيفية
نهال عنبر_أرشيفية
غيب الموت بهرة عنبر، شقيقة الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض داخل المستشفى، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة عصر اليوم الأحد، للدفن في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر. وقبل أيام طلبت نهال عنبر من متابعيها عبر إنستجرام الدعاء لشقيقتها، ونشرت صورة لها وكتبت على حسابها: "ادعوا لبهره أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة". ونعى المخرج عبد العزيز وفاة شقيقة نهال عنبر عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "خالص التعازي للفنانة نهال عنبر في وفاة شقيقتها بهرة عنبر البقاء لله".
وكتب الفنان محمود ياسين عبر فيسبوك قائلا: "خالص العزاء لنهال عنبر في وفاة شقيقتها ربنا يلهمهم الصبر ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويجعل مرضها في ميزان حسناتها ويسكنها فسيح جناته .. نسألكم الفاتحة والدعاء". View this post on Instagram دعواتكم لاختي الوحيده الغاليه بهره الي مليش غيرها في
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