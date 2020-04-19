سلبية تحاليل 190 مخالطا للأطباء المصابين بكورونا في «بنها الجامعي»

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م

تحليل - أرشيفية

أعلنت مستشفى بنها الجامعي، سلبية نتائج التحاليل والأشعة التي أجريت للمخالطين لأطباء قسم الأطفال الثلاثة المصابين بفيروس كورونا، موضحة اليوم الأحد، أنها أجرت تحاليل صورة الدم والأشعة المقطعية لـ190 فردا من العاملين والتمريض والأطباء المخالطين للحالات الثلاث التي ظهرت بالمستشفى، مشيرة إلى أنه في حال ظهور الأعراض على أي شخص أو االاشتباه في إصابته، يتم تحويله فورا إلى حميات بنها، لأخذ مسحات (pcr) الخاصة بفيروس كورونا وفقا لبرتوكول وزارة الصحة، لأن المستشفى الجامعي ليس لديها هذه المسحات.

وقررت إدارة المستشفى إخضاع جيمع طقم المستشفى من الأطباء والعاملين وأفراد الأمن وليس المخالطين للحالات الإيجابية فقط، لتحاليل الدم والإشاعات المقطعية للاطمئنان على عليهم، وبيان انتقال الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي، في إطار الحرص على سلامة جميع العاملين بالمستشفى ومقدمي الخدمة والتأكد من سلامتهم