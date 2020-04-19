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سلبية تحاليل 190 مخالطا للأطباء المصابين بكورونا في «بنها الجامعي»

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م
تحليل - أرشيفية
تحليل - أرشيفية
أعلنت مستشفى بنها الجامعي، سلبية نتائج التحاليل والأشعة التي أجريت للمخالطين لأطباء قسم الأطفال الثلاثة المصابين بفيروس كورونا، موضحة اليوم الأحد، أنها أجرت تحاليل صورة الدم والأشعة المقطعية لـ190 فردا من العاملين والتمريض والأطباء المخالطين للحالات الثلاث التي ظهرت بالمستشفى، مشيرة إلى أنه في حال ظهور الأعراض على أي شخص أو االاشتباه في إصابته، يتم تحويله فورا إلى حميات بنها، لأخذ مسحات (pcr) الخاصة بفيروس كورونا وفقا لبرتوكول وزارة الصحة، لأن المستشفى الجامعي ليس لديها هذه المسحات.
وقررت إدارة المستشفى إخضاع جيمع طقم المستشفى من الأطباء والعاملين وأفراد الأمن وليس المخالطين للحالات الإيجابية فقط، لتحاليل الدم والإشاعات المقطعية للاطمئنان على عليهم، وبيان انتقال الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي، في إطار الحرص على سلامة جميع العاملين بالمستشفى ومقدمي الخدمة والتأكد من سلامتهم
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هالة- زايد

الصحة: الفرق الطبية بالمستشفيات حائط الصد للأمراض المعدية

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم: “أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها”، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، إذ وجهت الوزيرة الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.
كورونا

تخصيص مستشفى جامعة الأزهر للعزل الصحي لمصابي كورونا

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأحد، إنه جرى تخصيص الجناح الفندقي بمستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، لاستقبال الطاقم الطبي بجامعة الأزهر، لإجراء العزل الصحي المقرر لهم، بعد مشاركتهم في الفرق العلاجية لفيروس كورونا بالمستشفيات المقررة للحجر بوزارة الصحة، بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدًا في بيان له، أنه يجرى تحضير مستشفى الجامعة التخصصي بمدينة نصر، للعزل لمنسوبي الجامعة والمرضى من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي انتشر مؤخرًا في البلاد.
كورونا والحجر الصحي (8)

عزل 800 أسرة.. ماذا يحدث في قرية كفر جعفر بالغربية؟

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد فرض عزل صحي على 800 أسرة بقرية كفر جعفر مركز بسيون، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بالقرية. وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن إجمالى عدد أفراد الأسر التي تم عزلها حوالي 13 ألف مواطن، وأن قرار العزل جاء بعد ظهور 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بالقرية. وأكدت مديرية الصحة بالمحافظة أنه سيتم إجراء فحص شامل لسكان هذه المنازل وسحب عينات منهم لبيان مدى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 656 شخصًا.. وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 196 حالة،إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
الدكتور أحمد اللواح

خليك في البيت.. آخر رسالة لأول طبيب متوفى بكورونا

منذ أن وصل فيروس كورونا إلى مصر، والأطباء يرفعون شعار من داخل المستشفيات "خليك في البيت"، وكأنهم يتوسلون لكل مواطن مصري أن يلتزم بتعليمات الحكومة لمدة أسبوعين حددتهما للسيطرة على فيروس كورونا، ولكن لم يكن الشعار كافيًا للبعض، ممن يضربون عرض الحائط بالإجراءات التي فرضتها الدولة لحمايتهم من فيروس كورونا، وظل التكدس في المواصلات والشوارع والأسواق هو سيد الموقف، لذا حاول بعض الأطباء تقديم بعض التوصيات للمواطنين، من خلال توضيح أسباب شعار "خليك في البيت".
نيفين جامع

الزام شركات المستلزمات الطبية بتوريد المنتجات للصحة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، قرارا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحي، ماسك N 95، قناع واقي، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
هالة-زايد

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا إلى 609 أشخاص.. و4 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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