سلبية تحاليل 190 مخالطا للأطباء المصابين بكورونا في «بنها الجامعي»
١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٩ م
تحليل - أرشيفية
أعلنت مستشفى بنها الجامعي، سلبية نتائج التحاليل والأشعة التي أجريت للمخالطين لأطباء قسم الأطفال الثلاثة المصابين بفيروس كورونا، موضحة اليوم الأحد، أنها أجرت تحاليل صورة الدم والأشعة المقطعية لـ190 فردا من العاملين والتمريض والأطباء المخالطين للحالات الثلاث التي ظهرت بالمستشفى، مشيرة إلى أنه في حال ظهور الأعراض على أي شخص أو االاشتباه في إصابته، يتم تحويله فورا إلى حميات بنها، لأخذ مسحات (pcr) الخاصة بفيروس كورونا وفقا لبرتوكول وزارة الصحة، لأن المستشفى الجامعي ليس لديها هذه المسحات.
وقررت إدارة المستشفى إخضاع جيمع طقم المستشفى من الأطباء والعاملين وأفراد الأمن وليس المخالطين للحالات الإيجابية فقط، لتحاليل الدم والإشاعات المقطعية للاطمئنان على عليهم، وبيان انتقال الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي، في إطار الحرص على سلامة جميع العاملين بالمستشفى ومقدمي الخدمة والتأكد من سلامتهم
وقررت إدارة المستشفى إخضاع جيمع طقم المستشفى من الأطباء والعاملين وأفراد الأمن وليس المخالطين للحالات الإيجابية فقط، لتحاليل الدم والإشاعات المقطعية للاطمئنان على عليهم، وبيان انتقال الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي، في إطار الحرص على سلامة جميع العاملين بالمستشفى ومقدمي الخدمة والتأكد من سلامتهم والتدخل السريع لعلاج من يثبت إصابته بالفيروس.
وأوضحت أنه تم أخذ 280 عينة دم كاملة وإجراء 200 أشعة مقطعية، لأبناء المستشفى كمرحلة أولي، على يتم استكمال باقي المراحل مباشرة، خاصة أن عدد العاملين والأطباء والتمريض والأمن يفوق 1500 شخص، مشيرة إلى أنه في حال ظهور إصابات أو أعراض على أحد من الذين خضعوا للتحاليل والإشاعات سيتم عمل قائمة بالأسماء وإرسالها للطب الوقائى والترصد بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالى لموافاة إدارة المستشفى بكافة التدابير والإجراءات لعمل اللازم معهم.
وأوقفت إدارة المستشفى استقبال حالات الولادة مع استمرار استقبال قسم النساء والولادة لحالات الطوارئ والنزيف والاجهاض، وغلق استقبال الأطفال وعدم استقبال حالات مرضية من خلاله، ونقل قسم وعنايات الأطفال من مكانه الأساسي لمكان فرعي بالوحدة الخامسة بقسم الباطنة، حيث تم نقل كافة الحالات التي كانت محجوزة بالقسم للمكان البديل، ويجري لهم الفحوصات الكاملة والترصد.