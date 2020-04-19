محمد رمضان يطرح أغنية مسلسل «البرنس» لعمر كمال

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م

محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان على قناته عبر موقع يوتيوب أغنية مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته في الماراثون الرمضاني، إذ تحمل الأغنية اسم المسلسل، من كلمات محمد النجار، وغناء مطرب المهرجانات عمر كمال، وألحان حسام فتحي. وانتهي قبل أيام "رمضان" من تصوير مسلسل"البرنس" وتعرض فريق عمل المسلسل لانتقادات، إذ ظهر في صور وفيديو وهم على مسافات متقاربة غير ملتزمين بالتعليمات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرا في البلاد، دون ارتداء الكمامات والقفازات.

ويجسد الفنان محمد رمضان في المسلسل شخصية "رضوان البرنس"، حيث يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم. ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، ومحمد مهران، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، ومروة الأزادلي، ومن تأليف