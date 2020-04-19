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محمد رمضان يطرح أغنية مسلسل «البرنس» لعمر كمال

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
محمد رمضان
محمد رمضان
طرح الفنان محمد رمضان على قناته عبر موقع يوتيوب أغنية مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته في الماراثون الرمضاني، إذ تحمل الأغنية اسم المسلسل، من كلمات محمد النجار، وغناء مطرب المهرجانات عمر كمال، وألحان حسام فتحي. وانتهي قبل أيام "رمضان" من تصوير مسلسل"البرنس" وتعرض فريق عمل المسلسل لانتقادات، إذ ظهر في صور وفيديو وهم على مسافات متقاربة غير ملتزمين بالتعليمات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرا في البلاد، دون ارتداء الكمامات والقفازات.
ويجسد الفنان محمد رمضان في المسلسل شخصية "رضوان البرنس"، حيث يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم. ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، ومحمد مهران، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، ومروة الأزادلي، ومن تأليف
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أنت أقوى

طرح أوبريت «أنت أقوى».. وظهور عدد كبير من الفنانين

تم طرح أوبريت "أنت أقوى"، اليوم الأحد، وذلك تضامنا مع الإنسانية، في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضم الأوبريت نخبة من نجوم مصر والوطن العربي وهم: محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة، صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، وشهد الأوبريت ظهور عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، ليلى علوي، لبلبة، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، درة، أكرم حسني، خالد أنور، هنادي مهنا، السيناريست تامر حبيب، مدحت العدل، الإعلامية إنجي علي.
نانسى-عجرم

نانسي عجرم تغني «العمر» من تتر مسلسل «سكر زيادة»

كشفت الفنانة نانسي عجرم عن مقطع من أغنية تتر مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي، والفنانة نبيلة عبيد، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، إذ نشرت عجرم على حسابها عبر تويتر مقطع من الأغنية مصحوبا بمشاهد من المسلسل، وعلقت قائلة: "الدنيا دي تضحك لها طول عمرها ماتحبش استسلام.. العمر .. قريبا تتر مسلسل سكر زيادة رمضان 2020". وفي وقت سابق كشف المنتج صادق الصبّاح عن ضيوف شرف مسلسل "سكر زيادة"، قائلا: إن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، منهم الفنان: "أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وشريف سلامة، وروجينا".
تامر حسنى

من الأهرامات.. غدًا عرض أوبريت «أنت أقوى»

يُعرض غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً، أوبريت "أنت أقوى"، بحضور وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية لتغطية الحدث الفني، ويتم إذاعته على القنوات وقناة اليوتيوب، بالتزامن مع الاحتفال به، والعرض الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرسالة على عظمة مصر، ويشارك في الأوبريت نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرا في عددا من الدول مؤخرا، والتي أودى بحياة الكثير من المواطنين.
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محمد رمضان

محمد رمضان يتبرع بـ2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

تبرع الفنان محمد رمضان بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا، وقبل أيام شارك «رمضان» في تحدي الخير، إذ أعلن عن تبرعه بـ2 مليون جنيه لوزارة الصحة، من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتحدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشيكابالا، ورمضان صبحي. ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «البرنس» الذي يخوض به محمد رمضان الموسم الرمضاني، الذي أوشك على الانتهاء من تصويره، إذ يتبقى عدة مشاهد سيتم تصويرها قبل حلول شهر رمضان.
حمدى-الميرغني

حمدي الميرغني يروج للبرومو الأول لمسلسل «فلانتينو»

روج حمدي الميرغني لبرومو مسلسل «فلانتينو» الذي يخوض به الزعيم عادل إمام المنافسة خلال الموسم الرمضاني، إذ نشر «الميرغني» البرومو التشويقي الأول للمسلسل عبر حسابه على «إنستجرام» وعلق قائلا: «أحلي حاجه حصلت يوم عيد ميلادي إن ينزل النهاردة إعلان مسلسل فلانتينو للزعيم، وإن شاء الله قريب إعلان باقي القنوات اللي هتعرض المسلسل». وظهر «الميرغني» في مشهد بجوار الزعيم الذي طالبه بغسل وجهه ليرد: "ما أنا لسه غاسله».
غادة-عبد-الرازق-04

عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
الدكتور أحمد اللواح

محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
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