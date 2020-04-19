«عايز يعمل راجل عليا».. جريمة «حلبسة والجدع» في البساتين

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م

سلاح أبيض

أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي بحبس سائق توك توك شرع في قتل بائع خبز ذبحا بمنطقة "بين المزارع"، إذ كشفت التحقيقات وفق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة البساتين وأقوال شهود عيان عن أن المصاب "رضا.ح." حضر وأسرته للإقامة بالمنطقة محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وحصل الشاب العشريني على فرصة عمل في مخبز قريب من المسكن الجديد، يقضي فيه ساعات النهار بحثا عن الرزق الحلال لكن "شهامته" كادت تفقده حياته.

مساء يوم الجمعة الماضية، كان "رضا" يجلس بجوار منزله لبيع الخبز إلا أنه فوجئ بسائق توك توك يدعى "ح.ا." وشهرته "حلبسة" يتعمد مضايقة إحدى الفتيات أثناء مرورها بالشارع، فأخذته الحمية لوضع حد لتصرفات السائق الطائشة، وإنقاذ الفتاة من مضايقته غير المقبولة بالمرة. نجحت محاولة الشاب في إبعاد "حلبسة" الذي غادر