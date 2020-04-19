جريمة

«عايز يعمل راجل عليا».. جريمة «حلبسة والجدع» في البساتين

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣١ م
سلاح أبيض
سلاح أبيض
أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي بحبس سائق توك توك شرع في قتل بائع خبز ذبحا بمنطقة "بين المزارع"، إذ كشفت التحقيقات وفق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة البساتين وأقوال شهود عيان عن أن المصاب "رضا.ح." حضر وأسرته للإقامة بالمنطقة محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وحصل الشاب العشريني على فرصة عمل في مخبز قريب من المسكن الجديد، يقضي فيه ساعات النهار بحثا عن الرزق الحلال لكن "شهامته" كادت تفقده حياته.
مساء يوم الجمعة الماضية، كان "رضا" يجلس بجوار منزله لبيع الخبز إلا أنه فوجئ بسائق توك توك يدعى "ح.ا." وشهرته "حلبسة" يتعمد مضايقة إحدى الفتيات أثناء مرورها بالشارع، فأخذته الحمية لوضع حد لتصرفات السائق الطائشة، وإنقاذ الفتاة من مضايقته غير المقبولة بالمرة. نجحت محاولة الشاب في إبعاد "حلبسة" الذي غادر
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ضربات شم النسيم.. إحباط بيع 2.5 طن أسماك مملحة فاسدة

ضربات ناجحة وجهتها مباحث التموين لبعض التجار وأصحاب محلات بيع الأسماك المملحة غير الصاحة للاستهلاك الآدمي قبل 24 ساعة من الاحتفال بأعياد شم النسيم، تزامنا مع زيادة إقبال جمهور المستهلكين على محلات بيع الأسماك المملحة والرنجة في طقوس معتادة، واستغلال البعض لتحقيق أرباح طائلة بغض الطرف عن صحة المواطنين، وذلك بطرح منتجات فاسدة معرضا حيياة المواطنين للخطر، وهو ما تتصدى له الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خاصة إدارات مباحث التموين على مستوى مديريات الأمن.
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«أمان» و«كلنا واحد» هدية الداخلية للمواطنين في رمضان

اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى مبادرة "كلنا واحد" -حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم- للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، إذ جهزت المنظومة العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التي انتقلت للأماكن النائية بكل المحافظات، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا".
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إزالة عقارين واستعادة أراضي الدولة بـ10 محافظات

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث وجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
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أمن المنافذ يحبط قضيتي تهريب وينفذ 111 حكمًا متنوعًا

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه ومديري الأمن بمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها قضيتا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، إذ بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 9 آلاف و800 جنيه.
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سيدة بدرجة قاتل.. خططت لقتل مخدومتها المُسنة لسرقتها

كعادتها كل يوم، حرصت «وفاء» -اسم مستعار- على زيارة جارتها المسنة للاطمئنان عليها، لكن ثمة شئ غريب أخبرتها عنه العجوز بحضور شخصين ادعيا أنهما عاملان بشركة الغاز الطبيعى وقاما بالكشف على عداد الغاز، وعقب ذلك أخبراها بعودتهما لاحقاً عقب قيامهما بإجراء مكالمة هاتفيه مع إدارة الشركة محل عملهما، فما كان من الجارة إلا التنبيه على المُسنة بعدم التعامل مع أى شخص دون التحقق من هويته وانصرفت. وفى وقتٍ لاحق اتصلت بها وتبين غلق هاتفها المحول فتوجهت للشقة سكنها إلا أنها وجدت باب الشقة مفتوحاً، واكتشفت مقتلها.
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السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.
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وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين في 20 مديرية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية، والإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر مارس الماضي.
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الزوجة ارتدت ملابسها على السلم وتركت عشيقها للذبح

مشاجرة صادرة من شقة سكنية بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، تبعها خروج ربة منزل ترتدي ملابس نوم، تهرول على سلالم العقار، بينما تحاول ارتداء عباءة سوداء تغلق من الأمام بأزرار، وسرعان ما تجمع الأهالي متجهين إلى شقة المرأة المهرولة، ليقابلهم زوجها ممسكًا بسكين ويديه غارقتبن في الدماء، ليدخلوا الشقة ويجدوا رجلًا غريبًا جثة هامدة وجسده عاري، وأوضح المتهم أنه عامل وعندما عاد إلى منزله وجد زوجته في وضع مخل مع التاجر، فهرول إلى المطبخ وجلب سكينًا قتل به عشيق زوجته، التي تمكنت من الهرب سريعًا قبل أن يلتفت إليها، مستغلة اشتباكه مع المجني عليه.
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