«عايز اكسب».. حلم الثراء المشبوه تبدد بكلبش المباحث

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٠ م

مواد مطهرة

لا تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن التأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بل تمتد لمكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، أكدت أن مدير مسئول عن محل ومخزن لبيع العطور بمركز شبين الكوم يقوم بتجميع كميات من المواد المطهرة "كحول" بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها كمطهرات بالسوق السوداء بدون ترخيص من وزارة الصحة، بداخل مخزن خلف محل العطور المُشار إليه. عقب تقنين الإجراءات