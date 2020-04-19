رياضة

تعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

تحرير:علي الزيني ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م
دوري الأبطال
دوري الأبطال
كشفت شبكة سكاي إيطاليا، عن المواعيد التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل استئناف المسابقات القارية، حيث ذكرت أن عودة دوري أبطال أوروبا ستكون في 7 أغسطس المقبل، بمباراتي يوفنتوس وليون، ومانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب دور الـ16، وأن مباريات هذا الدور، ستنتهي في اليوم التالي بمباراتي بايرن ميونيخ وتشيلسي، وبرشلونة ونابولي، مضيفة أن ربع نهائي دوري الأبطال سيُلعب بين 11 و15 أغسطس، ثم يقام نصف النهائي بين 18 و22 أغسطس، وأخيرا تًلعب المباراة النهائية يوم 29 أغسطس في إسطنبول.
وتطرقت سكاي للكشف عن موعد مباريات بطولة الدوري الأوروبي الذي تقام مباريات إياب دور الـ32 المتبقية فيه، بداية من 2 وحتى 6 أغسطس، بعدها تلعب مباريات ربع النهائي بين 10 و13 أغسطس، ونصف النهائي بين 17 و20 أغسطس، وأخيرا يقام النهائي يوم 27 أغسطس في بولندا. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي وضع هذه المواعيد بشكل
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بوجبا‎

قائد مانشستر يونايتد ينتظر عودة بوجبا

أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، أن فريقه يرغب في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وليس الاكتفاء بالمنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قائلا: "يمكنكم متابعة منذ بداية الموسم بأننا نعمل كفريق، ونملك رؤية واضحة للمكان الذي نرغب في الذهاب إليه، أعرف أنه عندما انضممت لليونايتد، أن سولسكاير أخبرني كثيرًا بأننا في عملية بناء، وأننا سنتواجد في المكان الذي نريده، ولكن يمكنني من الآن رؤية المكان الذي نتجه إليه، والأسلوب الذي يرغب في زرعه في الفريق".
ضياء السيد (1)

ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".
صلاح - لوفرين

لوفرين: ليفربول متعطش لتحقيق مزيد من الإنجازات

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه الحالي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. ليفربول توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا. وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قام يورجن كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة، إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز".
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محمد صلاح

ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
لاتسيو

لاتسيو: سنلجأ للقضاء في حالة إلغاء الدوري

يدرس نادي لاتسيو الإيطالي، اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استكمال موسم 2019 -2020، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث أرتورو دياكونال المتحدث الرسمي لنادي لاتسيو لإذاعة تي إم دبليو، قائلا: "إذا لم يستكمل الموسم الجاري سينتهي الأمر في المحاكم والهيئات القضائية، وإن لم يصل الموسم إلى نتيجة طبيعية، فسيتم تدمير الموسم المقبل كذلك، لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".
إدين هازارد

هازارد يكشف عن أزمة يعاني منها في الحجر المنزلي

يواجه الدولي البلجيكي ايدين هازارد، نجم ريال مدريد، صعوبة بالابتعاد عن المطبخ وأكل المعجنات خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف الناشط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث هازارد، في فيديو له عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا:": "أحاول قدر المستطاع الحفاظ على لياقتي البدنية، لكن كما تعلمون في هذه الفترة الصعبة في المنازل من الصعب تجنب الإفراط في الأكل.. أتابع يومياً نظام تمرينات منظم من النادي كي اتعافى جيداً من الاصابة".
الكسندر-شيفيرين - رئيس-الاتحاد الأوروبي (يويفا (2)

يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
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