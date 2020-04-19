تعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

تحرير:علي الزيني ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م

دوري الأبطال

كشفت شبكة سكاي إيطاليا، عن المواعيد التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل استئناف المسابقات القارية، حيث ذكرت أن عودة دوري أبطال أوروبا ستكون في 7 أغسطس المقبل، بمباراتي يوفنتوس وليون، ومانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب دور الـ16، وأن مباريات هذا الدور، ستنتهي في اليوم التالي بمباراتي بايرن ميونيخ وتشيلسي، وبرشلونة ونابولي، مضيفة أن ربع نهائي دوري الأبطال سيُلعب بين 11 و15 أغسطس، ثم يقام نصف النهائي بين 18 و22 أغسطس، وأخيرا تًلعب المباراة النهائية يوم 29 أغسطس في إسطنبول.

وتطرقت سكاي للكشف عن موعد مباريات بطولة الدوري الأوروبي الذي تقام مباريات إياب دور الـ32 المتبقية فيه، بداية من 2 وحتى 6 أغسطس، بعدها تلعب مباريات ربع النهائي بين 10 و13 أغسطس، ونصف النهائي بين 17 و20 أغسطس، وأخيرا يقام النهائي يوم 27 أغسطس في بولندا. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي وضع هذه المواعيد بشكل