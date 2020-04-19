لماذا لم تُجْرِ «بنها الجامعي» تحليل كورونا لمخالطي الأطباء المصابين؟

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م

تحليل كورونا - أرشيفية

قررت إدارة مستشفى بنها الجامعي، إخضاع جميع العاملين بالمستشفى من أطقم طبية وتمريض وإداريين وأمن لتحاليل صورة الدم والإشاعات المقطعية، بعد إصابة 3 أطباء في قسم الأطفال بفيروس كورونا المستجد، وعدم الاكتفاء بفحص المخالطين فقط، للاطمئنان على عليهم جميعا وبيان انتقال عدوى الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي من المستشفي، مشيرة إلى تقسيم فحصهم إلى مراحل، خاصة أن عددهم يفوق 1500 فرد، إذ بدأت المرحلة الأولى بالمخالطين، وتم أخذ 280 عينة دم كاملة وإجراء 200 أشعة مقطعية، ظهرت نتائج 190 شخصا منهم، وجميعها جاءت سلبية.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي بنها الجامعي للشؤون العلاجية، إن قرر إخضاع جميع العاملينن ومقدمي الخدمى بالمستشفى لتحليل صورة الدم والأشعة المقطعية، يأتي في إطار الحرص عليهم والتأكد من سلامتهم، بالإضافة إلى التدخل السريع لعلاج من يثبت إصابته بالفيروس. وعن عدم إجراء تحليل كورونا مباشرة لهم، أوضح