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لماذا لم تُجْرِ «بنها الجامعي» تحليل كورونا لمخالطي الأطباء المصابين؟

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٠ م
تحليل كورونا - أرشيفية
تحليل كورونا - أرشيفية
قررت إدارة مستشفى بنها الجامعي، إخضاع جميع العاملين بالمستشفى من أطقم طبية وتمريض وإداريين وأمن لتحاليل صورة الدم والإشاعات المقطعية، بعد إصابة 3 أطباء في قسم الأطفال بفيروس كورونا المستجد، وعدم الاكتفاء بفحص المخالطين فقط، للاطمئنان على عليهم جميعا وبيان انتقال عدوى الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي من المستشفي، مشيرة إلى تقسيم فحصهم إلى مراحل، خاصة أن عددهم يفوق 1500 فرد، إذ بدأت المرحلة الأولى بالمخالطين، وتم أخذ 280 عينة دم كاملة وإجراء 200 أشعة مقطعية، ظهرت نتائج 190 شخصا منهم، وجميعها جاءت سلبية.
وقال الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي بنها الجامعي للشؤون العلاجية، إن قرر إخضاع جميع العاملينن ومقدمي الخدمى بالمستشفى لتحليل صورة الدم والأشعة المقطعية، يأتي في إطار الحرص عليهم والتأكد من سلامتهم، بالإضافة إلى التدخل السريع لعلاج من يثبت إصابته بالفيروس. وعن عدم إجراء تحليل كورونا مباشرة لهم، أوضح
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فيروس- كورونا (8)

حرصا على سلامتهم.. إجراء تحليل كورونا لجميع العاملين بـ«بنها الجامعي»

أكدت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أنه في إطار حرصها على سلامة الأطقم الطبية وجميع العاملين، تواصلت مع الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين للأطباء الثلاثة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات جامعة بنها، في بيان اليوم الأحد، أن عبد الغفار، أكد أنه سيتم عمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا (pcr)، لجميع المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها بقسم الأطفال، مضيفة أنه جار التنسيق لبدء أخذ المسحات خلال اليومين المقبلين.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

«بسبب تصريحاته».. إعفاء متحدث وزارة الأوقاف من عمله

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إعفاء الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي للأوقاف من كونه متحدثا باسمها لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.كان الدكتور المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قال في مداخلة هاتفية إن وزارة الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة لأداء صلاة التراويح، وهو ما نفته الوزارة. وفي وقت سابق، قرر وزير الأوقاف، إنهاء خدمة عاملين لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
هالة- زايد

الصحة: الفرق الطبية بالمستشفيات حائط الصد للأمراض المعدية

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم: “أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها”، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، إذ وجهت الوزيرة الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.
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مستشفى بنها الجامعي

5 قرارات حاسمة من «بنها الجامعي» بعد إصابة 3 أطباء بكورونا

بعد إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، عن إرسال جميع الأسماء من أطباء وتمريض وعمال للطب الوقائي والترصد بوزارتي الصحة والتعليم العالي لموافاتهم بكافة التدابير والإجراءات لعمل اللازم مع المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بقسم الأطفال وعنايات الأطفال واستقبال النساء والوليد واستقبال الأطفال.
كوريا - كورونا

إسبانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان لها، اليوم الخميس، عن تسجيل 950 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 الماضية، ليقفز إجمالي عدد الوفيات من 9 آلاف و53 حالة إلى 10 آلاف و3 حالات خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة في حصيلة الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، مضيفة أن إسبانيا سجلت أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقفز إجمالي عدد الإصابات من 102 ألف و136 حالة إلى 110 آلاف و238 حالة.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

«الصحة» تقرر إدراج فيروس كورونا ضمن الأمراض المعدية

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بإدراج مرض "كوفيد -19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958، في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. وأوضح القرار، الذي يحمل رقم 145 لسنة 2020 ونشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، أنه تطبق أحكام المراقبة والإجراءات الوقائية والعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون.
فيروس- كورونا (16)

كورونا حول العالم| أكثر من 44 ألف وفاة والإصابات تقترب من المليون

تزايدت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بصورة مخيفة فى ظل سقوط مزيد من المصابين والوفيات نتيجة تفشى الفيروس التاجى، حيث وصلت أعداد الإصابات حتى الآن 882,751 إصابة حول العالم، فيما توفى أكثر من 44,150 ألف شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 185,175 حالة.
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