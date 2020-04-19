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دون وفيات.. العراق يسجل 26 إصابة بكورونا في 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة، إذ كشفت أن مختبراتها سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار، مشيرة عدم تسجيل أي حالة وفاة، مبينة أن أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 56 حالة، متابعة أن عدد الذين خضعوا للفحص خلال نفس المدة، بلغ 2226. وأفادت بأن إجمالي الإصابات بلغ 1539 إصابة، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1009، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
وأعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، أمس السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى.وأشار إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن.من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة
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علم الاردن

بسبب كورونا.. الأردن يؤجل زيادات رواتب موظفي الحكومة

أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أن حكومة البلاد قررت تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية السنة بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، إذ قال العسعس، في حديث لتلفزيون المملكة، إن هذا القرار تم اتخاذه من أجل تخفيف الضغوط على الموارد المالية للأردن بسبب تأثير وباء فيروس كورونا، موضحا أن تأجيل زيادة الرواتب خطوة تمثل جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة الناجمة عن الجائحة ميزانية 2020 بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) عن مسارها.
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«خلال 24 ساعة».. المغرب يسجل 170 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية المغربية، مساء الأحد، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ووفقا لوزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، تم حتى مساء اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 2855 شخصا. ويشير هذا الرقم إلى تراجع نسبي لوتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد مقارنة مع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في وقت سابق من الأسبوع 259 في 16 أبريل و281 في 17 أبريل، إلا أنه أعلى من حصيلة أمس السبت، التي كانت 121 حالة.
كورونا

الصحة العالمية: أزمة كورونا تجعلنا نتذكر أننا جميعا من جنس واحد

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، وحدت العالم، إذ كتب على تويتر، اليوم الأحد: «هذا الأزمة تجعلنا نتذكر حقيقة واحدة بسيطة، وهي أننا جميعا من جنس واحد»، متابعا: «شرفت اليوم بالانضمام إلى اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين جي 20»، مضيفا: «عبرت لهم عن عرفان منظمة الصحة العالمية لما يقومون به من جهد في قيادة أزمة كورونا»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".
كورونا والحجر الصحي (9)

أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
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تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
تظاهرات-الجزائر

لأول مرة الجزائر دون احتجاجات.. «كورونا» يعطل تظاهرات العالم

العام 2019 يمكن القول إنه عام التظاهرات، إذ خرج مواطنون على نطاق واسع في عدد من دول العالم، محتجين على سياسات حكوماتهم، حتى أن البعض أطلق على تظاهرات الجزائر التي أسقطت الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، وتظاهرات السودان التي أسقطت الرئيس عمر البشير، وتظاهرات العراق «الربيع العربي الثاني»، لكن ظهور فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، كان له وقع آخر على التظاهرات في أنحاء شتى من العالم، ما بين دول توقفت فيها الحركات الاحتجاجية، ودول أخرى اشتعل فيها الأمر.
الدكتور أحمد اللواح

العاملون بمستشفى أبو خليفة يؤدون صلاة الجنازة على «أحمد اللواح»

خيم الحزن على جميع العاملين بمستشفى أبو خليفة المخصصة للحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد وفاته الدكتور أحمداللواح، إذ تمت صلاة الجنازة عليه داخل المستشفى، ومن المقرر نقله لمحافظة بورسعيد في إسعاف معقم ذاتيًا لدفنه في مسقط رأسه. ?وحرص الطاقم الطبي بالحجر الصحي في المستشفى على أداء صلاة الجنازة عقب صلاة العصر على الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، أحد أكبر أطباء التحاليل في محافظة بورسعيد، الذي توفى بالحجر الصحي ليكون أول طبيب يرحل عن عالمنا بالحجر الصحي في مسشتفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
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