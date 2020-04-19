دون وفيات.. العراق يسجل 26 إصابة بكورونا في 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٣ م

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة، إذ كشفت أن مختبراتها سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار، مشيرة عدم تسجيل أي حالة وفاة، مبينة أن أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 56 حالة، متابعة أن عدد الذين خضعوا للفحص خلال نفس المدة، بلغ 2226. وأفادت بأن إجمالي الإصابات بلغ 1539 إصابة، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1009، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأعلن مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي، أمس السبت، شفاء مصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيه العلاج باستخدام بلازما الدم، لتصبح أول حالة شفاء من كورونا بالبلازما في العراق، وغادر المستشفى.وأشار إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في السليمانية وصل لـ110 حالات إلى الآن.من جانب آخر، أعلنت خلية الأزمة