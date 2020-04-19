أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

تحرير:وكالات ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.

وأصبحت تركيا تحتل المرتبة رقم 7 عالميا من حيث عدد المصابين، الذين تم تسجيلهم لديها، وذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وإيطاليا وفرنسا، وألمانيا وبريطانيا، وفق لسبوتنيك.واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق