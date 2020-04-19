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ياسمين عبد العزيز تنشر برومو مسلسل «ونحب تاني ليه»

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها عبر إنستجرام برومو لمسلسلها «ونحب تاني ليه»، الذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2020، ويعرض على قناة cbc. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر مؤخرًا في عدد من دول العالم ، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي أرقتها الحكومة نظرا لما تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
المسلسل من بطولة كلا من: «تارا عماد، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال»، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وانتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي ويناقش المشاكل الأسرية تتخللها بعض المواقف الكوميدية. وخاضت "عبد العزيز" في رمضان الماضي السباق بمسلسل "لآخر نفس" من تأليف
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كيف نعى نجوم الفن وفاة شقيقة الفنانة نهال عنبر؟

غيب الموت بهرة عنبر، شقيقة الفنانة نهال عنبر بعد صراع مع المرض داخل المستشفى، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة عصر اليوم الأحد، للدفن في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر. وقبل أيام طلبت نهال عنبر من متابعيها عبر إنستجرام الدعاء لشقيقتها، ونشرت صورة لها وكتبت على حسابها: "ادعوا لبهره أختي وحبيبتي الوحيدة إن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بألف سلامة". ونعى المخرج عبد العزيز وفاة شقيقة نهال عنبر عبر صفحته على فيسبوك قائلا: "خالص التعازي للفنانة نهال عنبر في وفاة شقيقتها بهرة عنبر البقاء لله".
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خالد عليش في «السكة أحلى» على راديو النيل برمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ويستعد الفنانون والعاملون في المجال الإعلامي لتقديم خريطة جديدة لتسلية المشاهدين في شهر رمضان، وبالنسبة للبرامج الإذاعية، يقدم الإعلامى خالد عليش برنامجا إذاعيا جديدا بعنوان "السكة أحلى"، على راديو النيل، في الساعة الثانية والنصف ظهرا.
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أتعرض لحملة تشويه.. غضب خالد النبوي من بوستر «لما كنا صغيرين»

حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر بوستر دعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين" تتصدره الفنانة ريهام حجاج فيما يقف خلفها النجمان محمود حميدة، وخالد النبوي دفعت الأخير للرد على صفحته عبر فيسبوك مبديًا غضبه من حملة تشويه يتعرض لها، وكتب "النبوي" قائلا: "لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصًا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم، أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأنني مدين للجمهور ولعائلتي ولهذه المهنة العظيمة؛ ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي".
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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

روجت الفنانة غادة عبد الرازق لمسلسلها "سلطانة المعز" والذي تخوض به السباق الرمضاني، ونشرت صورة لبوستر العمل على حسابها الرسمي عبر موقع "انستجرام"، كاشفة عن القنوات التي ستعرض المسلسل على شاشتها. وعلقت عبد الرازق على البوستر قائلة: "سلطانة المعز ان شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصري، وقناة السعودية الأولى SBC حصري،وقناة العراق الأولى دجلة حصري، وقناة الأردن رؤيا حصري،وأتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللي إحنا فيها بإذن الله".
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يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
حمدى-الميرغني

بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
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