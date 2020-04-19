ياسمين عبد العزيز تنشر برومو مسلسل «ونحب تاني ليه»

تحرير:محمد أبو زيد ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠١ م

ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها عبر إنستجرام برومو لمسلسلها «ونحب تاني ليه»، الذي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني 2020، ويعرض على قناة cbc. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع إتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والذي انتشر مؤخرًا في عدد من دول العالم ، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي أرقتها الحكومة نظرا لما تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.

المسلسل من بطولة كلا من: «تارا عماد، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإسلام جمال»، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وانتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي ويناقش المشاكل الأسرية تتخللها بعض المواقف الكوميدية. وخاضت "عبد العزيز" في رمضان الماضي السباق بمسلسل "لآخر نفس" من تأليف