الصحة العالمية: أزمة كورونا تجعلنا نتذكر أننا جميعا من جنس واحد

تحرير:وكالات ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٩ م

كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، وحدت العالم، إذ كتب على تويتر، اليوم الأحد: «هذا الأزمة تجعلنا نتذكر حقيقة واحدة بسيطة، وهي أننا جميعا من جنس واحد»، متابعا: «شرفت اليوم بالانضمام إلى اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين جي 20»، مضيفا: «عبرت لهم عن عرفان منظمة الصحة العالمية لما يقومون به من جهد في قيادة أزمة كورونا»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 2.3 مليون مصابا، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخصا.كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في