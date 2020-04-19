«خلال 24 ساعة».. المغرب يسجل 170 إصابة بكورونا

تحرير:وكالات ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ م

كورونا

أعلنت السلطات الصحية المغربية، مساء الأحد، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ووفقا لوزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، تم حتى مساء اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 2855 شخصا. ويشير هذا الرقم إلى تراجع نسبي لوتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد مقارنة مع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في وقت سابق من الأسبوع 259 في 16 أبريل و281 في 17 أبريل، إلا أنه أعلى من حصيلة أمس السبت، التي كانت 121 حالة.

كما أفاد الطالب بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالمرض إلى 141 شخصا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.كما ذكر أن الجهات الصحية رصدت 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 327 شخصا.وأهابت وزارة الصحة "بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية،