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«خلال 24 ساعة».. المغرب يسجل 170 إصابة بكورونا

تحرير:وكالات ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية المغربية، مساء الأحد، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ووفقا لوزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، تم حتى مساء اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 2855 شخصا. ويشير هذا الرقم إلى تراجع نسبي لوتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد مقارنة مع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في وقت سابق من الأسبوع 259 في 16 أبريل و281 في 17 أبريل، إلا أنه أعلى من حصيلة أمس السبت، التي كانت 121 حالة.
كما أفاد الطالب بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بالمرض إلى 141 شخصا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.كما ذكر أن الجهات الصحية رصدت 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من المرض حتى الآن إلى 327 شخصا.وأهابت وزارة الصحة "بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية،
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علم الاردن

بسبب كورونا.. الأردن يؤجل زيادات رواتب موظفي الحكومة

أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أن حكومة البلاد قررت تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية السنة بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، إذ قال العسعس، في حديث لتلفزيون المملكة، إن هذا القرار تم اتخاذه من أجل تخفيف الضغوط على الموارد المالية للأردن بسبب تأثير وباء فيروس كورونا، موضحا أن تأجيل زيادة الرواتب خطوة تمثل جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة الناجمة عن الجائحة ميزانية 2020 بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) عن مسارها.
كورونا

الصحة العالمية: أزمة كورونا تجعلنا نتذكر أننا جميعا من جنس واحد

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، وحدت العالم، إذ كتب على تويتر، اليوم الأحد: «هذا الأزمة تجعلنا نتذكر حقيقة واحدة بسيطة، وهي أننا جميعا من جنس واحد»، متابعا: «شرفت اليوم بالانضمام إلى اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين جي 20»، مضيفا: «عبرت لهم عن عرفان منظمة الصحة العالمية لما يقومون به من جهد في قيادة أزمة كورونا»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".
كورونا والحجر الصحي (9)

أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
فيروس- كورونا (7)

دون وفيات.. العراق يسجل 26 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة، إذ كشفت أن مختبراتها سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار، مشيرة عدم تسجيل أي حالة وفاة، مبينة أن أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 56 حالة، متابعة أن عدد الذين خضعوا للفحص خلال نفس المدة، بلغ 2226. وأفادت بأن إجمالي الإصابات بلغ 1539 إصابة، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1009، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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كورونا والحجر الصحي (11)

«خلال 24 ساعة».. 300 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بـ300 حالة، دون رصد أي وفيات جديدة، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، في إفادة إعلامية لحكومة البلاد، اليوم الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 300 حالة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 2659 إصابة بعد أن كان على مستوى 2359 أمس الثلاثاء، وفقا لروسيا اليوم.
كورونا

«76 وفاة و4 آلاف إصابة».. حصيلة ضحايا كورونا في تركيا

قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه تم تسجيل 76 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 725، فيما تم تسجيل 3892 إصابة جديدة بالفيروس، لافتا أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد ارتفع إلى 34109 حالات. وكانت السلطات التركية أعلنت في وقت سابق حظر التجوال لمن تقل أعمارهم عن 20 سنة، ومن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
العالم يحارب كورونا

20 وفاة و45 إصابة.. ضحايا كورونا بالجزائر في 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468. في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصا من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل «كلوروكين»، وفق لما ذكرته روسيا اليوم. وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوما يتضمن إجراءات عفو يخص 5037 سجينا. ولم تذكر الرئاسة خلفيات هذا العفو، لكن هناك اجماعا على أنه يدخل ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.
فيروس- كورونا (7)

أكبر ارتفاع يومي.. 786 حالة وفاة بكورونا في بريطانيا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخر في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية بمعدل غير مسبوق بلغ 786 حالة جديدة وسط تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد. وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم الثلاثاء في بيان لها، بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 786 حالة، ليصل إلى نقطة 6159 بعد أن كان عند مستوى 5373 أمس الاثنين، وفقا لروسيا لما ذكرته اليوم.
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