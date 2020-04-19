سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حرصا على سلامتهم.. إجراء مسحة كورونا لمخالطي أطباء «بنها الجامعي»

١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٨ م
مسحة كورونا - أرشيفية
مسحة كورونا - أرشيفية
أكدت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، أنه في إطار حرصها على سلامة الأطقم الطبية وجميع العاملين، تواصلت مع الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين للأطباء الثلاثة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستشفيات جامعة بنها، في بيان اليوم الأحد، أن عبد الغفار، أكد أنه سيتم عمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا (pcr)، لجميع المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها بقسم الأطفال، مضيفة أنه جار التنسيق لبدء أخذ المسحات خلال اليومين المقبلين.
وأعلنت مستشفى بنها الجامعي، في وقت سابق، عن خطتها لإجراء الفحوصات للعاملين بعد إصابة 3 أطباء بفيروس كورونا، موضحة أنها قررت إخضاع جميع العاملين بالمستشفى من أطقم طبية وتمريض وإداريين وأمن لتحاليل صورة الدم والإشاعات المقطعية، وعدم الاكتفاء بفحص المخالطين فقط، للاطمئنان على عليهم جميعا وبيان انتقال عدوى
اقرأ المزيد
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

«بسبب تصريحاته».. إعفاء متحدث وزارة الأوقاف من عمله

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إعفاء الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي للأوقاف من كونه متحدثا باسمها لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة دون الرجوع إليها.كان الدكتور المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قال في مداخلة هاتفية إن وزارة الأوقاف تدرس فتح المساجد للأئمة لأداء صلاة التراويح، وهو ما نفته الوزارة. وفي وقت سابق، قرر وزير الأوقاف، إنهاء خدمة عاملين لمخالفتهما تعليمات الوزارة بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا أن الوزارة ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.
كورونا

لماذا لم تُجْرِ «بنها الجامعي» تحليل كورونا لمخالطي الأطباء المصابين؟

قررت إدارة مستشفى بنها الجامعي، إخضاع جميع العاملين بالمستشفى من أطقم طبية وتمريض وإداريين وأمن لتحاليل صورة الدم والإشاعات المقطعية، بعد إصابة 3 أطباء في قسم الأطفال بفيروس كورونا المستجد، وعدم الاكتفاء بفحص المخالطين فقط، للاطمئنان على عليهم جميعا وبيان انتقال عدوى الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي من المستشفي، مشيرة إلى تقسيم فحصهم إلى مراحل، خاصة أن عددهم يفوق 1500 فرد، إذ بدأت المرحلة الأولى بالمخالطين، وتم أخذ 280 عينة دم كاملة وإجراء 200 أشعة مقطعية، ظهرت نتائج 190 شخصا منهم، وجميعها جاءت سلبية.
هالة- زايد

الصحة: الفرق الطبية بالمستشفيات حائط الصد للأمراض المعدية

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بـ 9 مستشفيات عزل وهم: “أبوخليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، تمي الأمديد، بلطيم، النجيلة، ملاوي ومستشفى قها”، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، إذ وجهت الوزيرة الشكر لجموع الصيادلة للدور الكبير الذي يقومون به ولما أثبتوه من كفاءة في العمل، ومتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل واشتراكهم في عمليات التقصي، ودورهم الحيوي في تحديث بروتوكولات العلاج.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية بكورونا.. و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا

لماذا لم تُجْرِ «بنها الجامعي» تحليل كورونا لمخالطي الأطباء المصابين؟

قررت إدارة مستشفى بنها الجامعي، إخضاع جميع العاملين بالمستشفى من أطقم طبية وتمريض وإداريين وأمن لتحاليل صورة الدم والإشاعات المقطعية، بعد إصابة 3 أطباء في قسم الأطفال بفيروس كورونا المستجد، وعدم الاكتفاء بفحص المخالطين فقط، للاطمئنان على عليهم جميعا وبيان انتقال عدوى الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي من المستشفي، مشيرة إلى تقسيم فحصهم إلى مراحل، خاصة أن عددهم يفوق 1500 فرد، إذ بدأت المرحلة الأولى بالمخالطين، وتم أخذ 280 عينة دم كاملة وإجراء 200 أشعة مقطعية، ظهرت نتائج 190 شخصا منهم، وجميعها جاءت سلبية.
مستشفى بنها الجامعي

5 قرارات حاسمة من «بنها الجامعي» بعد إصابة 3 أطباء بكورونا

بعد إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، عن إرسال جميع الأسماء من أطباء وتمريض وعمال للطب الوقائي والترصد بوزارتي الصحة والتعليم العالي لموافاتهم بكافة التدابير والإجراءات لعمل اللازم مع المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بقسم الأطفال وعنايات الأطفال واستقبال النساء والوليد واستقبال الأطفال.
مستشفى بنها الجامعي

بعد إخلاء قسم الأطفال.. كواليس إصابة 3 أطباء بكورونا في «بنها الجامعي»

قررت إدارة المستشفيات الجامعية ببنها، إخلاء قسم الأطفال الداخلي بمستشفى بنها، مؤقتا، لمدة يومين، لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، بعد اكتشاف إصابة 3 أطباء بكورونا، مشيرة إلى أن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وتم عمل التحاليل اللازمة لهم، وتبين إيجابية الحالات بالفيروس المستجد، وعلى الفور تم عمل حصر لجميع المخالطين للحالات داخل المستشفى من تمريض وعمال وموظفين، وكذلك الأطباء على مستوى الأقسام، لإجراء تحاليل واشعة مقطعية لهم للإطمئنان عليهم.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

زايد: الكشف السريع على الفرق الطبية قبل مغادرة العزل

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، مع الأطقم الطبية والإدارية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في 4 مستشفيات للعزل، وهم: " أبو خليفة، العجمي، 15 مايو ومستشفى العجوزة"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى. ووجهت الوزيرة بإجراء تحاليل الكاشف السريع لكافة الفرق الطبية قبل مغادرة مستشفيات العزل، كما سيتم إخضاعهم للتحاليل أيضًا قبل العودة لاستكمال العمل مرة أخرى في المستشفيات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]