مقتل ضابط وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بكندا

تحرير:وكالات ١٩ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٤ م

الشرطة الكندية

تسبب حادث إطلاق نار في كندا، في مقتل ضابط وإصابة آخر، شرقي البلاد، اليوم الأحد، بينما أوضحت الشرطة الكندية أن الحادث تسبب في وقع ضحايا آخرين. وبحسب موقع «دبليو دبليو إل» التابع لشبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية، أدى الحاددث إلى وقع ضحايا آخرين. وذكرت وكالة «رويترز»، في وقت سابق، أن الحادث وقع في إقليم نوفا سكوتيا، مشيرة إلى أن الشرطة حددت هوية المسلح في منطقة بورتابيك الريفية، وقالت إنه يدعى جابرييل وورتمان «51 عاما»، وطلبت من السكان عدم الاقتراب منه.

وقالت الشرطة الملكية الكندية، إن إطلاق النار وقع في بلدة بورتابيك الساحلية الصغيرة، على بعد حوالي 130 كيلو مترا شمال «80 ميلا» من عاصمة المقاطعة هاليفاكس.وتعرفت الشرطة على المسلح المشتبه به على أنه جابرييل ورتمان، وقالت في البداية، إنه كان يقود ما بدأ أنها سيارة شرطة وكان يرتدي زي الشرطة ولكن أفاد في