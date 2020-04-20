بسبب كورونا.. الأردن يؤجل زيادات رواتب موظفي الحكومة

تحرير:وكالات ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ ص

الأردن

أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أن حكومة البلاد قررت تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية السنة بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، إذ قال العسعس، في حديث لتلفزيون المملكة، إن هذا القرار تم اتخاذه من أجل تخفيف الضغوط على الموارد المالية للأردن بسبب تأثير وباء فيروس كورونا، موضحا أن تأجيل زيادة الرواتب خطوة تمثل جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة الناجمة عن الجائحة ميزانية 2020 بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) عن مسارها.

وكانت هذه الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي القطاع العام منذ سنوات عدة.من جهة أخرى، أكد وزير المالية، في مؤتمر صحفي، أن رواتب موظفي القطاع العام لشهر أبريل ستصرف يوم غد الاثنين، أما رواتب شهر مايو فسيتم صرفها قبل عيد الفطر، مشددا أن الفيروس سيشكل أزمة للاقتصاد العالمي، مضيفا أن الأردن ليس