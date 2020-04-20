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بسبب كورونا.. الأردن يؤجل زيادات رواتب موظفي الحكومة

تحرير:وكالات ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ ص
الأردن
الأردن
أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أن حكومة البلاد قررت تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية السنة بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، إذ قال العسعس، في حديث لتلفزيون المملكة، إن هذا القرار تم اتخاذه من أجل تخفيف الضغوط على الموارد المالية للأردن بسبب تأثير وباء فيروس كورونا، موضحا أن تأجيل زيادة الرواتب خطوة تمثل جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة الناجمة عن الجائحة ميزانية 2020 بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) عن مسارها.
وكانت هذه الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي القطاع العام منذ سنوات عدة.من جهة أخرى، أكد وزير المالية، في مؤتمر صحفي، أن رواتب موظفي القطاع العام لشهر أبريل ستصرف يوم غد الاثنين، أما رواتب شهر مايو فسيتم صرفها قبل عيد الفطر، مشددا أن الفيروس سيشكل أزمة للاقتصاد العالمي، مضيفا أن الأردن ليس
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«خلال 24 ساعة».. المغرب يسجل 170 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية المغربية، مساء الأحد، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ووفقا لوزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب، تم حتى مساء اليوم الأحد، تسجيل 170 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 2855 شخصا. ويشير هذا الرقم إلى تراجع نسبي لوتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في البلاد مقارنة مع الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في وقت سابق من الأسبوع 259 في 16 أبريل و281 في 17 أبريل، إلا أنه أعلى من حصيلة أمس السبت، التي كانت 121 حالة.
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الصحة العالمية: أزمة كورونا تجعلنا نتذكر أننا جميعا من جنس واحد

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا المستجد، وحدت العالم، إذ كتب على تويتر، اليوم الأحد: «هذا الأزمة تجعلنا نتذكر حقيقة واحدة بسيطة، وهي أننا جميعا من جنس واحد»، متابعا: «شرفت اليوم بالانضمام إلى اجتماع وزراء صحة مجموعة العشرين جي 20»، مضيفا: «عبرت لهم عن عرفان منظمة الصحة العالمية لما يقومون به من جهد في قيادة أزمة كورونا»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".
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أعلى معدل يومي.. 3977 إصابة بكورونا في تركيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 86 ألف و306 مصابين، حتى الآن، وبهذا الرقم أصبحت تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت وكالة الأناضول التركية، إن تركيا سجلت 127 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات 2017، وفقا لوزارة الصحة التركية.
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دون وفيات.. العراق يسجل 26 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة، إذ كشفت أن مختبراتها سجلت 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظات بغداد والبصرة والنجف وبابل وذي قار، مشيرة عدم تسجيل أي حالة وفاة، مبينة أن أعداد حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 56 حالة، متابعة أن عدد الذين خضعوا للفحص خلال نفس المدة، بلغ 2226. وأفادت بأن إجمالي الإصابات بلغ 1539 إصابة، والوفيات 82، وحالات الشفاء 1009، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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10 مليارات جنيه استثمارات إضافية في مواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية فورا، على النحو الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضا إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتى شهر يونيو المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.
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المالية: تيسيرات جديدة لمساندة الاقتصاد ضد كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تسهم في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذي يساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فالدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد في الملف الاقتصادي بعد أزمة «كورونا».
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وزير المالية يبحث استراتيجية مواجهة تداعيات كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لابد من تعزيز التعاون القارى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية؛ بما يسهم فى احتواء الآثار السلبية لهذه الأزمة. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة الخمسة عشر «F15» التي انعقدت عبر تقنية «Teleconference»، لبحث تداعيات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول الأفريقية، بحضور الدكتورة فيرا سونجوي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وفيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية للاتحاد الأفريقي.
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المالية: صرف مستحقات الشركات المصدرة حتى 5 ملايين جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، قائلا إنه عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء.
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