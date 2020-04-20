ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ ص

ضياء السيد - صورة أرشيفية

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".

وقال السيد، إنه كان على اتحاد الكرة التعامل مع صلاح بطريقة أخرى عكس المعتاد، مضيفا: "لا أتحدث عن شارة القيادة، لكن كان يجب وضع صلاح في قيمته". وعن النني، أوضح: "هو أفضل لاعب خط وسط في مصر خلال آخر 10 سنوات وبشكتاش التركي يقاتل لضمه نهائيًا من آرسنال". وأكد أنه ليس غاضبا من تجاهل تعيينه ضمن جهاز المكسيكي