الكويت تدرس فرض حظر تجوال كلي لمواجهة «كورونا»

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

الكويت - صورة أرشيفية

كشف وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، عن دراسة لفرض حظر التجوال الكلي في الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الكويتية المعنية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الحظر الكلي الذي اعتمده مجلس الوزراء على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في المرحلة الماضية، أتى بثماره؛ إذ تم اكتشاف العديد من الحالات، بعد فحصها بواسطة الطواقم الطبية، كما أنه تم توفير كل الخدمات الطبية، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية لخدمة قاطني المنطقتين المعزولتين.

وأشار الصباح إلى وجود حملات تقوم بها الفرق الوقائية في وزارة الصحة الكويتية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تشمل المناطق العمالية في البلاد، كاشفا عن توجه لفحص جميع قاطني تلك المناطق وعزل الحالات المصابة. وأكد أن فيروس كورونا، يؤثر على جميع الفئات العمرية وليس فقط كبار السن، مناشدا المواطنين