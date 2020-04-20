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الكويت تدرس فرض حظر تجوال كلي لمواجهة «كورونا»

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص
الكويت - صورة أرشيفية
الكويت - صورة أرشيفية
كشف وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، عن دراسة لفرض حظر التجوال الكلي في الكويت، بعد الانتهاء من عملية إجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الكويتية المعنية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن الحظر الكلي الذي اعتمده مجلس الوزراء على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة في المرحلة الماضية، أتى بثماره؛ إذ تم اكتشاف العديد من الحالات، بعد فحصها بواسطة الطواقم الطبية، كما أنه تم توفير كل الخدمات الطبية، عبر إنشاء مستشفيات ميدانية لخدمة قاطني المنطقتين المعزولتين.
وأشار الصباح إلى وجود حملات تقوم بها الفرق الوقائية في وزارة الصحة الكويتية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تشمل المناطق العمالية في البلاد، كاشفا عن توجه لفحص جميع قاطني تلك المناطق وعزل الحالات المصابة. وأكد أن فيروس كورونا، يؤثر على جميع الفئات العمرية وليس فقط كبار السن، مناشدا المواطنين
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الشرطة-الاردنية

مقتل 4 أطفال وأمهم بانفجار قنبلة قديمة في الأردن

وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، أشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وأمهم وعدد من الإصابات. وفور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبحسب مصدر، فإن القنبلة، كانت ضمن خرداوات جمعت من قبل مواطنين لغايات بيعها والمتاجرة بها. وحضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين والذي اختلفت الأنباء حول عددهم ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة.
الجيش- الوطني -الليبي (3)

مقتل 9 مرتزقة أتراك خلال معارك مع الجيش الليبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن 9 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره (لندن) ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه". وأضاف المرصد أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة.
كورونا والحجر الصحي (10)

الإمارات تسمح للعاملين في مكافحة كورونا بإفطار رمضان

أعلن مجلس الفتوى الإماراتي اليوم الاثنين ، أن المصابين بفيروس كورونا والعاملين في الرعاية الصحية الذين يتولون العناية بهم معفون من الصيام فى شهر رمضان. وأضاف المجلس، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن المصابين بكورونا ربما لا يصومون عندما تظهر أعراض الفيروس، لو قال لهم الأطباء إن الصيام سيجعل حالتهم تسوء، كما أنه مسموح للعاملين فى المجال الطبى بالإفطار أثناء قيامهم بعملهم خشية أن يؤدى الصيام إلى إضعاف مناعتهم أو يخسروا مرضاهم. وستظل المساجد مغلقة طوال شهر رمضان ولن تقام صلاة التراويح بها، مع مطالبة بتأديتها فى المساجد.
الاسد

الأسد يبحث مع ظريف التطورات الإقليمية وملف الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق أحدث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وملف الإرهاب". وقالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية ، إن ظريف توجه بعد لقاء الأسد إلى وزارة الخارجية السورية للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، على أن يغادر دمشق بعد انتهاء اللقاء مباشرة. تجدر الإشارة إلى أن إيران من أقوى داعمي الرئيس السوري. وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والمدعومة منها، لعشرات الغارات في ريف دمشق ومطار التيفور بريف حمص الشرقي ومدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي.
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فيروس- كورونا (3)

الكويت: لا غُسل للمتوفيين بفيروس «كورونا»

أكد مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية الكويتية الدكتور فيصل الكندري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه لا تغسيل للمتوفي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نتعامل مع جثمان المتوفي بوباء كورونا على خطين، الأول الخط الشرعي، والثاني الصحي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، يتم استقبال الجثث المصابة بالفيروس، محفوظة في أكياس خاصة لا تفتح احترازيا، حفاظا على سلامة المغسلين، وتكون الأكياس محكمة الإغلاق، ويتم تيميمة (التيمم) الجثمان، دون غُسل بناء على توصيات وزارة الصحة الكويتية، ثم الصلاة عليه".
كورونا

«لمواجهة كورونا».. العراق يمدد حظر التجول لـ11 أبريل

أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس، تمديد حظر التجول حتى 11 أبريل المقبل لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وكانت قيادة عمليات بغداد حذرت مجددًا من خرق حظر التجول المفروض في العاصمة بغداد إلى جانب محافظات عدة في البلاد ، وأعلنت الاعتقال الفوري لأي شخص يخرق الحظر. من ناحية أخرى حُرم معظم العراقيين ممن توفوا نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا» من تقاليد التشييع والدفن اللائقة، بعدما رفضت مقابر استقبال جثامينهم. وإلى جانب التحدي الناجم عن احتمال التعرض للإصابة بالفيروس وانتقال العدوى، تواجه عائلات من قضوا بسبب الفيروس تحدي دفن موتاها.
رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند تفرض حظرا على ملايين المواطنين للتصدي لكورونا

فرضت الهند، اليوم الإثنين، حظرا على ملايين المواطنين، في العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى الأخرى، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك على الرغم من تراجع البورصات بنسبة تزيد على 11%. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الحظر على محمل الجد، حيث أظهرت لقطات تليفزيونية أشخاصا في محطات الحافلات وفي الأسواق بمدن مختلفة، لا يلتزمون بمعايير التباعد الاجتماعي، مضيفا" "من فضلك أنقذ نفسك، وأنقذ عائلتك، اتبع التعليمات بجدية".
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
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