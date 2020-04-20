نتنياهو وجانتس يسعيان مجددا لتشكيل حكومة إسرائيلية

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

بيني جانتس وبنيامين نتنياهو - صورة أرشيفية

يعاود رئيس حكومة تصريف الأعمال في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، اللقاء اليوم الإثنين، في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، ويأتي اللقاء غداة دعوة جانتس لنتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، أذ أكد الأول أن الإسرائيليين لن يغفروا لمن يجرهم إلى انتخابات رابعة. وهدد حزب جانتس، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي، بإمكانية طرح مشاريع قوانين تستهدف نتنياهو، على الكنيست اليوم، ما سيشكل آلية أخرى لممارسة الضغوط عليه.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أحال يوم الخميس الماضي رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، ما يضع نواب الكنيست أمام مسؤولياتهم لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة. وأحال ريفلين، المسؤولية للكنيست بعدما فشل زعيم تحالف "أزرق أبيض"، والذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته. وبنقل التفويض