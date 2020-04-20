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نتنياهو وجانتس يسعيان مجددا لتشكيل حكومة إسرائيلية

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
بيني جانتس وبنيامين نتنياهو - صورة أرشيفية
بيني جانتس وبنيامين نتنياهو - صورة أرشيفية
يعاود رئيس حكومة تصريف الأعمال في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، اللقاء اليوم الإثنين، في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، ويأتي اللقاء غداة دعوة جانتس لنتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، أذ أكد الأول أن الإسرائيليين لن يغفروا لمن يجرهم إلى انتخابات رابعة. وهدد حزب جانتس، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي، بإمكانية طرح مشاريع قوانين تستهدف نتنياهو، على الكنيست اليوم، ما سيشكل آلية أخرى لممارسة الضغوط عليه.
وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أحال يوم الخميس الماضي رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، ما يضع نواب الكنيست أمام مسؤولياتهم لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة. وأحال ريفلين، المسؤولية للكنيست بعدما فشل زعيم تحالف "أزرق أبيض"، والذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته. وبنقل التفويض
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نتنياهو وجانتس

نتنياهو وجانتس يخفقان فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن جانتس غادر مكان الاجتماع متوجها إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة.
رئيس -افغانستان

إصابة عاملين في القصر الرئاسي في أفغانستان بكورونا

أفادت تقارير إعلامية بإصابة 20 موظفا في القصر الرئاسي في أفغانستان، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 حالة، ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الأفغانية، ولا توجد هناك معلومات عن احتمال إصابة الرئيس الأفغاني أشرف غني، البالغ من العمر 70 عاما، والذي خضع لعملية استئصال جزء من معدته بعد إصابته بمرض السرطان في التسعينيات، وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن 20 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا 19 داخل القصر الرئاسي، لكن الموضوع بقي طي الكتمان لتفادي التسبب بالذعر.
طائرة-مسيرة (2)

دولة إفريقية تلجأ للطائرات المسيرة لتسريع فحوص كورونا

قالت شركة "زيبلاين" ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إن غانا تستخدم طائرات توصيل مسيرة تشغلها الشركة حتى تتمكن من نقل فحوص فيروس كورونا بسرعة. وقال كيلر ريناودو، الرئيس التنفيذي لزيبلاين في بيان: "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيرة، لنقل عينات اختبار كوفيد-19، للحكومات، وسيساعد ذلك في إنقاذ الأرواح بشكل أسرع". وأوضحت هيئة الصحة في غانا إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل.
كورونا والحجر الصحي (9)

سنغافورة تسجل قفزة قياسية في معدل الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 1426 إصابة جددية بفيروس كورونا، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي بالإصابات منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد. وجاء في بيان للوزارة اليوم الإثنين، "تم تسجيل 1426 إصابة أخرى ليصبح إجمالي الإصابات 8014". وقالت الوزارة إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع.
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الكنيست

إحالة تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الكنيست

أحال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، اليوم الخميس، ما يضع نواب الكنيست أمام مسؤولياتهم لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، وذلك بعدما فشل بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض"، والذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته قبل الموعد النهائي الممنوح له لذلك، أمس الأربعاء. وقال ريفلين، في بيان: "آمل أن يتمكن نواب الكنيست من تكوين أغلبية بطريقة تسمح بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وتجنب الذهاب إلى انتخابات رابعة".
بيني-جانتس

رئيس إسرائيل يمنح جانتس 48 ساعة لتشكيل الحكومة

منح رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، زعيم حزب "أزرق أبيض" رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بيني جانتس، مهلة 48 ساعة، لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" بالعربية، وانتهت منتصف ليل اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي لدولة الاحتلال الإسرائيلي، المهلة الممنوحة لجانتس، لتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس". وكان جانتس، يجري مناقشات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن تشكيل حكوم وحدة طارئة من أجل التعامل بشكل أفضل مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
بيني-جانتس

رئيس إسرائيل يرفض تمديد المهلة لجانتس لتشكيل حكومة

رفض رئيس الكيان الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، طلب رئيس البرلمان (الكنيست) بيني جانتس، منحه مزيد من الوقت لتشكيل الحكومة، ما يثير التكهنات بشأن إمكانية إحالة الأمر إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وطلب جانتس، من ريفلين تمديد المهلة المحددة حتى منتصف ليل اليوم الإثنين، في ظل استمرار المحادثات لتشكيل ائتلاف محتمل مع نتنياهو. وفوض ريفلين، قبل 4 أسابيع، رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس، تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من مارس الماضي، وكانت الثالثة في أقل من عام.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
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