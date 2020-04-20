السودان يسجل 26 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ«كورونا»

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما توفي اثنين من المصابين، وذلك في مدينة الخرطوم، أمس الأحد، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 92 حالة، بينهم 12 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 8 أشخاص، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

يذكر أن وزارة الصحة، صرحت في بيان سابق، بأن طرق انتشار المرض تتفاوت ما بين المخالطة والقدوم خارج السودان، فيما لم تثبت المخالطة أو السفر لعدد من الحالات. وأشادت الوزارة بجهود كل الكوادر الصحية وكافة مكونات المجتمع السوداني؛ لجهودهم البطولية لاحتواء هذا الوباء المنتشر، مؤكدة أن جهود حكومة السودان وكافة قطاعات