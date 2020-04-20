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مئات المتظاهرين بأمريكا يطالبون بإعادة فتح الاقتصاد

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٤ ص
عناصر من الشرطة الامريكية - صورة أرشيفية
عناصر من الشرطة الامريكية - صورة أرشيفية
تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول في مدينة دنفر الأمريكية للاحتجاج على أمر حاكم ولاية كولورادو بالبقاء في المنزل، متجاهلين إرشادات التباعد الإجتماعي، وطالب المتظاهرون، حاكم الولاية جاريد بولس، بإعادة فتح اقتصاد الولاية بحجة أن إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا تسبب الكثير من الضرر لسبل عيش السكان. وبحسب موقع "دنفرايت" الإخباري المحلي، رفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "البطالة تحصد الأرواح أيضا" و"أفضل أن اتعرض لخطر فيروس كورونا بدلا من الاشتراكية". ونظمت مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.
وأظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر، يوم الجمعة الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي لقياس أداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، بأعلى وتيرة له منذ إصداره قبل 60 عاما. وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي تراجع الشهر الماضي، بنسبة
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