إسرائيل تحيي ذكرى الهولوكوست افتراضيًا بسبب «كورونا»

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص

الرئيس الإسرائيلي

يستعد رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين ورئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو لمخاطبة الإسرائيليين في وقت لاحق اليوم الاثنين، في إطار الاحتفال الرسمي بذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) في إسرائيل. وتم تسجيل الكلمتين مسبقا هذا العام بسبب تدابير الإغلاق ذات الصلة بفيروس كورونا. وبعد كلمتي ريفلين ونتنياهو سيظهر ستة من الناجين من المحرقة وهم يضيئون مشاعل، تخليدا لذكرى الستة ملايين يهودي ضحايا المحرقة. ?وسيتم على الموقع الإلكتروني لمؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى الهولوكوست عرض مقطع فيديو لأطفال ومراهقين يقرأون من منازلهم حول العالم أجزاء من قصيدة

هذه القصيدة كتبها منذ أكثر من 75 عاما مراهق تشيكي يهودي مات لاحقا في معسكر الاعتقال النازي أوشفيتس. ووفقا لوزارة المالية الإسرائيلية، فإنه لا يزال هناك نحو 192 ألفا من الناجين من المحرقة على قيد الحياة في إسرائيل، وأن متوسط أعمارهم 84 عاما. وعادة ما تحتفل إسرائيل بذكرى المحرقة الخاص بها في 27 من شهر