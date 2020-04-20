المستشفيات الجامعية تستعد لشم النسيم: خليك في البيت

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات، طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى، وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ، مع تواجد مديرى الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إرسال تقارير فورية الى الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، كما تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لضمان توفير المصل المضاد للتسمم الممباري (الخاص بالتسمم من الأسماك

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إرسال تقارير فورية الى الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، كما تم التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لضمان توفير المصل المضاد للتسمم الممباري (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة)، وتم توزيع عدد منها على مراكز السموم الجامعية التي حدث بها إصابات في المواسم السابقة، وفي حالة حدوث أي إصابات أو أي حالات تسمم سيتم التعامل معها فورا.



هنأت جميع المصريين بأعياد القيامة وشم النسيم، مؤكدة على ضرورة التزام المصريين بعدم الخروج من المنازل والالتزام التام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).



