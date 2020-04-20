حقيقة فتح مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

العمالة المصرية - صورة أرشيفية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والقوى العاملة، وتم نفي تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية، موضحتين أنه تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.وذكرتا أنه تم تخصيص الفترة من

وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية، موضحتين أنه تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.



وذكرتا أنه تم تخصيص الفترة من 26 إلى 30 أبريل الجاري للصرف لمن تخلف عن اليوم المخصص له، مع الالتزام بوصول الرسالة النصية قبل الصرف بـ24 ساعة، مشددتين على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مدشني الرابط الإلكتروني المزيف.



