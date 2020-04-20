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حقيقة فتح مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
العمالة المصرية - صورة أرشيفية
العمالة المصرية - صورة أرشيفية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والقوى العاملة، وتم نفي تلك الأنباء.
وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لإطلاق وزارة المالية أي روابط إلكترونية خاصة بتسجيل بيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، وأن هذا الرابط مزيف وغير تابع لوزارة المالية، موضحتين أنه تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة.وذكرتا أنه تم تخصيص الفترة من
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