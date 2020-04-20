سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البابا يدعو السياسيين للاتحاد من أجل الانتصار على كورونا

تحرير:رويترز ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
حث بابا الفاتيكان فرنسيس السياسيين على تنحية الخلافات الحزبية جانبا والاتحاد من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كجبهة واحدة. وقال بابا الفاتيكان في بداية قداس اليوم الإثنين: "نصلي اليوم من أجل الرجال والنساء الذين يعملون في المجال السياسي... إن السياسة هي أسمى أشكال المحبة"، مضيفا: "نصلي أيضا من أجل الأحزاب السياسية في جميع البلدان لكي تبحث معا خلال فترة الوباء هذه عن خير البلاد، وليس عن مصالحها الخاصة". ولم يذكر البابا فرنسيس، وهو الزعيم الروحي لنحو 1.3 مليار كاثوليكي في العالم، أي دول أو سياسيين بالاسم.
ويهدف البابا إلى لفت الأنظار لآثار الأزمة على القطاعات الأكثر ضعفا، لا سيما الفقراء والمشردين والمهاجرين. ودعا أمس الأحد إلى رؤية شاملة للعالم بعد أزمة فيروس كورونا، قائلا إن المضي قدما دون تضامن عالمي أو مع استبعاد قطاعات من المجتمع من التعافي سيؤدي إلى "فيروس أسوأ". ويقتصر حضور القداس على عدد قليل
اقرأ المزيد
نتنياهو وجانتس

نتنياهو وجانتس يخفقان فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن جانتس غادر مكان الاجتماع متوجها إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة.
رئيس -افغانستان

إصابة عاملين في القصر الرئاسي في أفغانستان بكورونا

أفادت تقارير إعلامية بإصابة 20 موظفا في القصر الرئاسي في أفغانستان، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 حالة، ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الأفغانية، ولا توجد هناك معلومات عن احتمال إصابة الرئيس الأفغاني أشرف غني، البالغ من العمر 70 عاما، والذي خضع لعملية استئصال جزء من معدته بعد إصابته بمرض السرطان في التسعينيات، وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن 20 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا 19 داخل القصر الرئاسي، لكن الموضوع بقي طي الكتمان لتفادي التسبب بالذعر.
طائرة-مسيرة (2)

دولة إفريقية تلجأ للطائرات المسيرة لتسريع فحوص كورونا

قالت شركة "زيبلاين" ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إن غانا تستخدم طائرات توصيل مسيرة تشغلها الشركة حتى تتمكن من نقل فحوص فيروس كورونا بسرعة. وقال كيلر ريناودو، الرئيس التنفيذي لزيبلاين في بيان: "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيرة، لنقل عينات اختبار كوفيد-19، للحكومات، وسيساعد ذلك في إنقاذ الأرواح بشكل أسرع". وأوضحت هيئة الصحة في غانا إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل.
كورونا والحجر الصحي (9)

سنغافورة تسجل قفزة قياسية في معدل الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 1426 إصابة جددية بفيروس كورونا، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي بالإصابات منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد. وجاء في بيان للوزارة اليوم الإثنين، "تم تسجيل 1426 إصابة أخرى ليصبح إجمالي الإصابات 8014". وقالت الوزارة إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس- كورونا (3)

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا في المنيا

توفى اليوم السبت، شخص كان محتجزا داخل إحدى المستشفيات بمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، لإصابته بفيروس كورونا، والبالغ من العمر 62 عاما. وقال مسؤول بالصحة، إن المتوفى وصل للمستشفى قبل 3 أيام، يعاني من ضعف في التنفس شديد، وبإجراء الفحوصات تبين إيجابية الإصابة بفيروس كورونا، وتم غلق المستشفى والحجر الصحي له ولجميع فريق الأطباء والممرضين، لحين فحصهم أيضا، وتوفى المصاب صباح باكر.
مواقف-بابا-الفاتيكان-من-الأحداث-الإرهابية-حول-العالم

«كورونا» يصيب أسقفًا يقيم في مقر بابا الفاتيكان

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن إصابة أسقف يقيم في مقر سكن البابا فرنسيس في الفاتيكان بفيروس كورونا المستجد، تم نقله إلى المستشفى. وقالت وسائل الإعلام وبينها وكالة "أنسا" وصحيفتا "لا ستامبا" و"إل ميساجيرو" إن الأسقف المصاب يعمل في أمانة سر دولة الفاتيكان، ويقيم منذ سنوات في "بيت القديسة مارثا"، وهو بيت ضيافة فيه شقة صغيرة يستخدمها البابا فرنسيس (83 عاما) لتناول طعامه وعقد اجتماعاته الخاصة. وأضافت نقلا عن مصادر غير رسمية أنه فور ثبوت إصابة الأسقف بالفيروس تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتطهير المبنى.
السيسي- يجتمع- مع -الدكتور- محمد --عوض -تاج -الدين

تعيين «تاج الدين» مستشارا للسيسي لشؤون الصحة والوقاية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عقد اجتماعا مع تاج الدين عقب إصدار قرار تعيينه.
محمد الصفدي

إصابة الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بـ«كورونا»

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة فيوليت خير الله، زوجة السياسي الطرابلسي محمد الصفدي، الذي كان مرشحا لتولي رئاسة الوزراء مؤخرا، عن إصابته بفيروس كورونا. وقالت خير الله في بيان صادر عن مكتبها، إن الوزير السابق محمد الصفدي بحالة جيدة، آملة في أن ينضم قريبا إلى لائحة المتعافين من الفيروس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]