الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 شخصا
٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م
إيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، بحسب "روسيا اليوم".
وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، أعلن احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم
وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، أعلن احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج المقبل 87 ألفا و550 فردا، ما بين حاج وطواقم الخدمة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.
وتابع رشيديان: "إذا انتهت أزمة كورونا، واتخذ قرار بإقامة مناسك الحج وإرسال جميع حصة إيران من الحجاج حسب الاتفاق، فبالإضافة إلى مراعاة الظروف الفنية والتشغيلية المختلفة، سيتم دراسة القضية من الناحية الفنية والعملية، وسيتم إيفاد الحجاج بعد إجراء الفحوصات وتقييم الحالة البدنية لهم".
وأشار إلى أن نحو 51 ألف شخص سجلوا عن طريق المنظومة الإلكترونية لغرض إيفادهم للحج العام الجاري.
كان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، أعلن قبل أسبوع أنه تمت مطالبة جميع المعنيين بالحج حول العالم بالتريث في عقود الحج المقبل حتى تتضح الرؤية، بعد تفشى وباء كورونا الجديد عالميا.