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الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 شخصا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م
إيران
إيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، بحسب "روسيا اليوم".
وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، أعلن احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم
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الشرطة-الاردنية

مقتل 4 أطفال وأمهم بانفجار قنبلة قديمة في الأردن

وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، أشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وأمهم وعدد من الإصابات. وفور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبحسب مصدر، فإن القنبلة، كانت ضمن خرداوات جمعت من قبل مواطنين لغايات بيعها والمتاجرة بها. وحضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين والذي اختلفت الأنباء حول عددهم ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة.
الجيش- الوطني -الليبي (3)

مقتل 9 مرتزقة أتراك خلال معارك مع الجيش الليبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن 9 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره (لندن) ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه". وأضاف المرصد أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة.
كورونا والحجر الصحي (10)

الإمارات تسمح للعاملين في مكافحة كورونا بإفطار رمضان

أعلن مجلس الفتوى الإماراتي اليوم الاثنين ، أن المصابين بفيروس كورونا والعاملين في الرعاية الصحية الذين يتولون العناية بهم معفون من الصيام فى شهر رمضان. وأضاف المجلس، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن المصابين بكورونا ربما لا يصومون عندما تظهر أعراض الفيروس، لو قال لهم الأطباء إن الصيام سيجعل حالتهم تسوء، كما أنه مسموح للعاملين فى المجال الطبى بالإفطار أثناء قيامهم بعملهم خشية أن يؤدى الصيام إلى إضعاف مناعتهم أو يخسروا مرضاهم. وستظل المساجد مغلقة طوال شهر رمضان ولن تقام صلاة التراويح بها، مع مطالبة بتأديتها فى المساجد.
الاسد

الأسد يبحث مع ظريف التطورات الإقليمية وملف الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق أحدث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وملف الإرهاب". وقالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية ، إن ظريف توجه بعد لقاء الأسد إلى وزارة الخارجية السورية للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، على أن يغادر دمشق بعد انتهاء اللقاء مباشرة. تجدر الإشارة إلى أن إيران من أقوى داعمي الرئيس السوري. وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والمدعومة منها، لعشرات الغارات في ريف دمشق ومطار التيفور بريف حمص الشرقي ومدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي.
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مكة-السعودية

مكة تسجل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مكة المكرمة 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار الفيروس، بسحب وكالة "سبق" السعودية. وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد، في آخر إحصاءات وزارة الصحة.
فيروس- كورونا (12)

السعودية: تخصيص 500 مليون دولار للمنظمات الدولية لمكافحة كورونا

? أعلنت السعودية تخصيصها 500 مليون دولار للمنظمات الدولية في إطار دعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المساعي لإيجاد لقاح ضد الداء. وأفادت السعودية، التي تتولى رئاسة "مجموعة العشرين" لعام 2020، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، بـ"مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، إذ سيسهم هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير الملباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي.
كورونا

8 وفيات و435 إصابة.. ضحايا كورونا بالسعودية في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، إذ أضافت الصحة السعودية على لسان المتحدث باسمها ومحمد العبد العالي، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا اليوم، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم. وذكر المسؤول السعودي أن 4407 حالات من بين إجمالي الإصابات، هي نشطة، ومعظمها حالات مستقرة، و62 منها حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
ايران وكورونا

مسؤول إيراني: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد إلى 4585

قال مسؤول في قطاع الصحة الإيراني اليوم الإثنين، على "تويتر" إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 4585 بعد تسجيل 111 وفاة جديدة خلال الليل وأضاف أن الإصابات الإجمالية وصلت إلى 73303. وكتب "علي رضا وهاب زاده" المستشار في وزارة الصحة على "تويتر" يقول ”لحسن الحظ تعافى 45983 ممن أصيبوا بالفيروس... هناك 1617 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية“.
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