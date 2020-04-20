الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 شخصا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م

إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، بحسب "روسيا اليوم".

وكان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، أعلن احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا، قائلا: "نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، لكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة، واستنادا إلى مذكرة التفاهم