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«نوفارتيس» تحصل على الموافقة لتجربة عقار الملاريا على المصابين بكورونا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٣ م
كورونا
كورونا
قالت شركة الأدوية السويسرية "نوفارتيس" إنها حصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لإجراء تجربة عشوائية على استخدام عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكوين" في علاج فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وحصل عقار "هيدروكسي كلوروكوين"، الذي يستخدم منذ عقود، على ترخيص بالاستخدام الطارئ من هيئة الغذاء والدواء هذا الشهر كعلاج غير معتمد لفيروس كورونا، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل علمي على نجاعته. وليس هناك حاليا أدوية معتمدة لعلاج مرض كوفيد-19.
وتعتزم "نوفارتيس" الاستعانة بنحو 440 مريضا في المرحلة الثالثة من التجربة في غضون أسابيع في أكثر من 12 موقعا أمريكيا. وذكرت الشركة أنه سيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.وزاد استعمال هذا الدواء، الذي يستخدم أيضا لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، بعد أن روج له الرئيس الأمريكي دونالد
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نتنياهو وجانتس

نتنياهو وجانتس يخفقان فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن جانتس غادر مكان الاجتماع متوجها إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة.
رئيس -افغانستان

إصابة عاملين في القصر الرئاسي في أفغانستان بكورونا

أفادت تقارير إعلامية بإصابة 20 موظفا في القصر الرئاسي في أفغانستان، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 حالة، ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الأفغانية، ولا توجد هناك معلومات عن احتمال إصابة الرئيس الأفغاني أشرف غني، البالغ من العمر 70 عاما، والذي خضع لعملية استئصال جزء من معدته بعد إصابته بمرض السرطان في التسعينيات، وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن 20 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا 19 داخل القصر الرئاسي، لكن الموضوع بقي طي الكتمان لتفادي التسبب بالذعر.
طائرة-مسيرة (2)

دولة إفريقية تلجأ للطائرات المسيرة لتسريع فحوص كورونا

قالت شركة "زيبلاين" ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إن غانا تستخدم طائرات توصيل مسيرة تشغلها الشركة حتى تتمكن من نقل فحوص فيروس كورونا بسرعة. وقال كيلر ريناودو، الرئيس التنفيذي لزيبلاين في بيان: "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيرة، لنقل عينات اختبار كوفيد-19، للحكومات، وسيساعد ذلك في إنقاذ الأرواح بشكل أسرع". وأوضحت هيئة الصحة في غانا إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل.
كورونا والحجر الصحي (9)

سنغافورة تسجل قفزة قياسية في معدل الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 1426 إصابة جددية بفيروس كورونا، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي بالإصابات منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد. وجاء في بيان للوزارة اليوم الإثنين، "تم تسجيل 1426 إصابة أخرى ليصبح إجمالي الإصابات 8014". وقالت الوزارة إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع.
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فيروس كورونا

كورونا يهزم العولمة.. العالم لم يعد قرية صغيرة

أكثر من مليون مصاب بينهم نحو 90 ألف حالة وفاة وربع مليون تم شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، الذى ظهر يوم 31 ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان الصينية، مما أدى إلى شلل الحياة بالكامل فى المدينة، ووضعها تحت الحجر الصحى، وسرعان ما انتقل إلى معظم دول العالم، باستثناء عدد من الدول يمكن حصرها على أصابع يديك.
كوريا - كورونا

قنصلية الصين: مستعدون للعمل مع مصر في مكافحة كورونا

أرسل القنصل الصيني العام في الإسكندرية، «جاو ليينج»، خطابا لرئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس محكمة الجنايات، لموقف نادي القضاة الإسكندرية وتضامن كبير مع الصين على خلفية أزمة القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية، إذ جاء في الخطاب: «نعرب عن خالص امتناننا لكم ولنادي القضاة بالإسكندرية على رسالتكم الحارة وتضامنكم منذ اندلاع COVID-19 في الصين، لقد اتخذت الحكومة الصينية تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولا والأكثر دقة وشمولا لمكافحة الوباء».
كورونا والحجر الصحي (8)

تجاوز عدد إصابات كورونا في إسرائيل 10 آلاف.. وارتفاع الوفيات لـ92

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 92 حالة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية". وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.
كورونا

النرويج تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النرويجية، أن انتشار فيروس كورونا في البلاد تحت السيطرة، مشيرة إلى وتائر منخفضة لانتشار الفيروس. وأوضح وزير الصحة النرويجي، بينت هويي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن شخصا مصابا بفيروس كورونا ينقل الفيروس إلى 0.7 شخص بالمتوسط. يشار إلى أن هذه المؤشرات أفضل من الهدف الذي حددته السلطات النرويجية، حيث كانت السلطات تسعى إلى منع نقل الفيروس من شخص إلى أكثر من شخص آخر. ومن المرتقب أن تتخذ السلطات النرويجية يوم الأربعاء المقبل قرارا بشأن تمديد أو عدم تمديد الإجراءات التي تم فرضها لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
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