دولة إفريقية تلجأ للطائرات المسيرة لتسريع فحوص كورونا

تحرير:رويترز ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م

طائرات مسيرة

قالت شركة "زيبلاين" ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إن غانا تستخدم طائرات توصيل مسيرة تشغلها الشركة حتى تتمكن من نقل فحوص فيروس كورونا بسرعة. وقال كيلر ريناودو، الرئيس التنفيذي لزيبلاين في بيان: "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيرة، لنقل عينات اختبار كوفيد-19، للحكومات، وسيساعد ذلك في إنقاذ الأرواح بشكل أسرع". وأوضحت هيئة الصحة في غانا إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل.

وسجلت البلاد 834 إصابة مؤكدة بالفيروس، وتوفي 9 أشخاص بسبب المرض الناجم عن الإصابة بالعدوى. وأجرت شركة زيبلاين أول رحلة لنقل عينات لإجراء فحوص الفيروس في الأول من أبريل، وستنقل الآن عينات من أكثر من ألف منشأة صحية في المناطق الريفية إلى مختبرات في العاصمة الغانية أكرا، وفي كوماسي ثاني أكبر مدن البلاد. وتشغل