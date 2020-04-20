الصحة الإسبانية: إصابات فيروس كورونا تجاوزت 200 ألف

تحرير:رويترز ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

كورونا

قالت وزارة الصحة الإسبانية يوم الاثنين إن عدد الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز 200 ألف شخص. وأضافت الوزارة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 200210 من 195944 حالة يوم الأحد. ووفقا لبيانات رويترز، فإن إسبانيا سجلت ثاني أعلى عدد من حالات الإصابة بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفع إلى 20852 اليوم الاثنين من 20453 يوم الأحد.