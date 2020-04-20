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دراسة: حيوان اللاما قد يحمل سر مكافحة فيروس كورونا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٧ م
كورونا
كورونا
اكتشف علماء بلجيكا أن الأجسام المضادة الموجودة في دم حيوان اللاما يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس كورونا، بحسب "روسيا اليوم". وأفاد علماء من معهد "فلامز" (Vlaams) للتكنولوجيا الحيوية في Ghent، أن الجزيئات الموجودة في دم اللاما، قد تكون بمثابة "علاجات" مفيدة أثناء تفشي المرض. وأثبتت هذه الأجسام المضادة فعاليتها ضد فيروسات، مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS)، في الماضي. وكشفت الدراسة أن الحجم الصغير للأجسام المضادة يسمح لها باستهداف الفيروسات المجهرية، بشكل أكثر فعالية. وهذا ما يعرف بتقنية الجسم النانوي.
واستُخدمت هذه الأجسام المضادة لأول مرة في أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية في الثمانينيات. وكُشف عن هذه الخصائص الفريدة للأجسام المضادة الموجودة في دم أنواع الإبل (الإبل، اللاما وغيرها)، لأول مرة من قبل جامعة بروكسل في عام 1989. وقال تقرير اطلعت عليه "صنداي تايمز" إن "جدوى استخدام [أجسام اللاما المضادة]
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ابتعد عن الأطعمة المجمدة..تصيبك بـ4 أمراض خطيرة

نميل إلى تناول الأطعمة المجمدة دائمًا، وفي مثل هذه الاوقات، من المؤكد أنها أصبحت جزء من نظامنا الغذائي ولكن أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث أن لها آثار ضارة متعددة على صحتك، كما أنها تفقدك العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، لذا عليك بتجنب تناولها، واستبدلالها بالخضراوات والفواكه الطازجة، لأن الإفراط في استهلاكها يؤثر على صحة القلب، وتحدث خلل في توازن ضغط الدم، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
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لا تنخدع بالقفازات.. 3 حقائق خفية ورائها

أصبح فيروس كورونا شغلنا الشاغل، كما أن الجميع يبحث عن الطرق الآمنة، للتخلص من هذه الجائحة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في غسل اليدين جيدا، وارتداء الكمامة، والابتعاد عن الزحام والتجمعات، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، كما أن ارتداء القفازات أصبح شائعا بشكل كبير، للحماية من العدوى، ولكن توجد بعض الحقائق وراء "القفازات"، ومدى فاعليتها في الحماية، فيقول الخبراء لإنها تمنحك شعور زائف بالأمان، والبعض الآخر، يحذر من ارتدائها الدائم، وذلك حسبما نقل الموقع الهندي "Times Of India".
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لماذا ينظر إلى «كورونا» على أنه وصمة اجتماعية؟

لم يتعرض العالم لفيروس مثل كورونا من قبل، فمنذ بدء انتشاره في الصين، وانتقاله بعدها إلى العالم، أصبح الجميع يعيش في توتر وخوف دائم من المستقبل، كما أن عدد الإصابات و الوفيات تزاداد بشكل كبير، حتى في الدول المتقدمة مثل إيطاليا وإسبانيا، الأمر الذي جعل البلاد تقر إجراءات احترازية، تتمثل في البقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وغسل اليدين جيدا، والابتعاد عن الآخرين، وتوقف الزيارات، لكن لماذا أصبحت الكورونا وصمة اجتماعية؟، هذا السؤال يجيب عنه موقع "Bold Sky".
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دقته تقترب من 100%.. ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لكورونا

تمكن مختصون بمركز "جينوتيك" الروسي للطب الوراثي من ابتكار نوع جديد من الاختبار السريع لفيروس كورونا المستجد، يستخدم الحد الأدنى من المكونات ويسمح بإعداد عينة الاختبار في عشر دقائق. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين أن المركز قدم طلبا إلى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك لتسجيل الابتكار، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات السابقة لاكتشاف فيروس كورونا المسجلة رسميا، هي خلط لكواشف كيميائية مختلفة، بينما الابتكار الجديد يستخدم نوعين من الكواشف فقط.
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80 % من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية بسبب كورونا

وسط كم هائل من الأخبار المتداولة على مدار الساعة، عن فيروس كورونا الوبائى فى العالم، وسرعة انتشاره، وآليات الوقاية منه، وتداعيات الأزمة على كل المستويات العالمية، من الطبيعى أن يُصاب الكثيرون منا بالقلق والوسواس والمزيد من الخوف، خاصة بشأن المأكولات والمشروبات والمعاملات اليومية. وفى الحقيقة أن كورونا يهدد الصحة النفسية والذهنية لغالبية سكان الأرض، ووفق مجموعة دراسات أبرزها ما نشر فى مجلة "Psychiatric times" العلمية العالمية، فإن 80% من سكان الأرض معرضون للإصابة باضطرابات نفسية من عينة القلق والتوتر والخوف الزائد أو الوسواس، نتيجة التعرض المكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الأوبئة، قياسًا على فيروس كورونا.
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ابتكار مذهل قد يلعب دورا كبيرا في هزيمة كورونا عالميًا

يمكن استخدام برنامج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسرعة أكبر بنتيجة مرضى فيروس كورونا من خلال دراسة الأشعة السينية على صدورهم، بحسب "روسيا اليوم". وابتكر المطورون في شركة Zegami لتصور البيانات، ومقرها أكسفورد، نموذجا للتعلم الآلي يمكنه تشخيص الفيروس من الصور. ومع ذلك، يقول الفريق إنه من أجل الحصول على نتائج أفضل وأكثر تفصيلا، يجب تدريب الذكاء الاصطناعي على مجموعة أوسع من صور الأشعة السينية من المرضى المصابين. ويعتقد الفريق أنه يمكن أن يكون لديه نظام ذكاء اصطناعي في غضون أسابيع، لدراسة المرض إذا حصل على عدد كاف من صور الأشعة السينية.
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الكشف عن أعراض جديدة لفيروس «كورونا» المستجد

ظهرت أعراض جديدة لتنضم إلى قائمة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن كان من المعتاد عن الفيروس، والذي انتشر خلال الأيام الماضية فى العديد من دول العالم، مسببا حالة كبيرة من الهلع بسبب سرعة انتشاره، أن اعراضه الأساسية تشمل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتهاب الحلق وغيرها من الأعراض المعروفة، ولكن وأعلن الطبيب البريطانى نيرمال كومار المتخصص في أمراض الأنف والحنجرة، قال إن فقدان حاستي الشم والتذوق، يعدان مؤشرا جديدا على الإصابة بفيروس كورونا.
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