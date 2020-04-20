تظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو رغم قيود «كورونا»

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٥ م

تظاهرات في إسرائيل

تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. يأتى هذا فى وقت يتفاوض فيه نتنياهو مع منافسه بيني انتس للتوصل لاتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية تنهي عاما من الجمود السياسي . وينفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ، إلا أنه متهم في ثلاث قضايا فساد. وحمل المتظاهرون شعار ”انقذوا الديمقراطية“، وطالبو جانتس الذي يتزعم حزب أزرق أبيض بألا ينضم إلى حكومة ائتلافية يرأسها نتنياهو. ?وتسمح القيود المفروضة بسبب كورونا في إسرائيل بالتظاهر إذا حافظ المتظاهرون على مسافات بينهم ووضعوا كمامات.

ومن المقرر أن يعاود رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اللقاء اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة. يأتي اللقاء غداة دعوة جانتس لنتنياهو لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. وأكد جانتس أن الإسرائيليين "لن يغفروا لمن يجرهم إلى انتخابات رابعة". وهدد