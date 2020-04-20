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انتصار السيسي: شم النسيم يرمز بطقوسه إلى أسمى المعاني الإنسانية

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م
انتصار السيسي
انتصار السيسي
وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.
وقالت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "نحتفل اليوم بعيد شم النسيم الذي يرمز بطقوسه الرائعة إلى أسمى المعانى الإنسانية المتمثلة في البهجة والتسامح والتضامن الإنساني، والتي تعكس محبة الشعب المصري للحياة التي ورثها عن أجداده القدماء بحضارتهم العريقة".

وأضافت "كل عام وأنتم بخير".
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لأول مرة.. إغلاق أطول كورنيش للنيل في مصر

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، كورنيش النيل، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى دماريس شمالا، وأشاد بالتزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد. وقال المحافظ، إن التزام المواطنين بالتعليمات دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن، داعيا الجميع بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامتهم وامنهم.
مجلس-النواب (1)

تعليم البرلمان: قرارات إلغاء امتحانات الجامعات تتناسب مع الأزمة

أشاد نائبان بقرارات وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار باستكمال الدراسة عن بعد، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب سنوات النقل الجامعات، واستبدالها بعمل الطلاب مشروعا بحثيا فى المواد أو اختبارات إلكترونية. وأكدت ماجدة بكرى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن القرارات جيدة واستجابت لرغبات الطلاب وأولياء الأمور بالمسأواة مع قرارات وزارة التربية والتعليم.
جامعة-الاسكندرية

تصنيف أمريكي: جامعة الإسكندرية حققت تقدما في 18 برنامج وتخصص

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تميزت في 18 برنامج وتخصص من 24 تخصص يتم تقيمهم على مستوى جامعات المنطقة العربية، منهم 11 تخصص في جامعة الإسكندرية قد شغلوا مرتبة أفضل 10 جامعات عربية وذلك بحسب تصنيف " U.S. News" الأمريكي والقائم على أداء الجامعات وسمعتها في مجال البحوث الأكاديمية والذي يسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمقارنة بين أكثر من 120 مؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية. وأوضح أن البرامج التى تقدمهت بالترتيب هو "الطب البيطري وعلوم الصيدلة والتمريض والكيمياء".
عمالة مصرية في الكويت

حقيقة فتح مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا بشأن إطلاق وزارة المالية رابط إلكتروني لتسجيل بيانات المرحلة الثانية لدعم العمالة غير المنتظمة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي المالية والقوى العاملة، وتم نفي تلك الأنباء.
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السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي: البر باليتيم من أرقى الأخلاق الإنسانية

قالت السيدة انتصار السيسي، قريتة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، وفي يوم اليتيم، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا، وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة.
الاتحاد الافريقي

«رؤية وطن 2030»: إفريقيا تحتاج تصحيح مسار لتحقيق التنمية

قال محمد ناجح الرئيس التنفيذي لمبادرة "رؤية وطن 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، إن خطة التنمية المستدامة في إفريقيا تحتاج إلى تطوير شامل يمكنها من مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجهها والتي تحول دون تحقيق الأمن والسلام، موضحا أنه يجب على إفريقيا العمل على توفير حركة نقل بين دول القارة لربط الدول مما يسهل حركة تنقلات الأشخاص والسلع.
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.
الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

كامل الوزير: كورونا لن يهزم المصريين.. قد يكون محفز في المستقبل

?قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يجب استمرار العمل مع الحرص والتأمين والتعقيم ونشر ثقافة الوعي والتأمين لمحاربة الفيروس اللعين، موضحًا أن الفيروس لن يهزم المصريين، بل قد يكون محفز لينا في المستقبل، من خلال مراجعة سلوكياتنا ومراعاتها، ومراعاة أسلوب الاختلاط. وأضاف «الوزير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أنه أخذ توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، بأن الحياة لن تتوقف بسبب فيروس كورونا.
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