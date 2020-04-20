انتصار السيسي: شم النسيم يرمز بطقوسه إلى أسمى المعاني الإنسانية

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٧ م

انتصار السيسي

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وقالت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "نحتفل اليوم بعيد شم النسيم الذي يرمز بطقوسه الرائعة إلى أسمى المعانى الإنسانية المتمثلة في البهجة والتسامح والتضامن الإنساني، والتي تعكس محبة الشعب المصري للحياة التي ورثها عن أجداده القدماء بحضارتهم العريقة".



وأضافت "كل عام وأنتم بخير".