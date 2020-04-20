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الإمارات تسمح للعاملين في مكافحة كورونا بإفطار رمضان

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
الأطباء في مواجهة كورونا
الأطباء في مواجهة كورونا
أعلن مجلس الفتوى الإماراتي اليوم الاثنين ، أن المصابين بفيروس كورونا والعاملين في الرعاية الصحية الذين يتولون العناية بهم معفون من الصيام فى شهر رمضان. وأضاف المجلس، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن المصابين بكورونا ربما لا يصومون عندما تظهر أعراض الفيروس، لو قال لهم الأطباء إن الصيام سيجعل حالتهم تسوء، كما أنه مسموح للعاملين فى المجال الطبى بالإفطار أثناء قيامهم بعملهم خشية أن يؤدى الصيام إلى إضعاف مناعتهم أو يخسروا مرضاهم. وستظل المساجد مغلقة طوال شهر رمضان ولن تقام صلاة التراويح بها، مع مطالبة بتأديتها فى المساجد.
ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الإمارات إلى 6781 بعد تسجيل 479 إصابة خلال أمس الأحد، وقد ظهر 90% من الاحالات هذا الشهر فقط، بحسب ما ذكرت واشنطن بوست. وكان شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قد افتتح المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز  القدرات خلال واجهة فيروس
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الشرطة-الاردنية

مقتل 4 أطفال وأمهم بانفجار قنبلة قديمة في الأردن

وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، أشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وأمهم وعدد من الإصابات. وفور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبحسب مصدر، فإن القنبلة، كانت ضمن خرداوات جمعت من قبل مواطنين لغايات بيعها والمتاجرة بها. وحضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين والذي اختلفت الأنباء حول عددهم ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة.
الجيش- الوطني -الليبي (3)

مقتل 9 مرتزقة أتراك خلال معارك مع الجيش الليبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن 9 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره (لندن) ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه". وأضاف المرصد أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة.
الاسد

الأسد يبحث مع ظريف التطورات الإقليمية وملف الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق أحدث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وملف الإرهاب". وقالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية ، إن ظريف توجه بعد لقاء الأسد إلى وزارة الخارجية السورية للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، على أن يغادر دمشق بعد انتهاء اللقاء مباشرة. تجدر الإشارة إلى أن إيران من أقوى داعمي الرئيس السوري. وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والمدعومة منها، لعشرات الغارات في ريف دمشق ومطار التيفور بريف حمص الشرقي ومدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي.
ايران وكورونا

الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، بحسب "روسيا اليوم".
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الامارات

الإمارات: قيود على الدول التى ترفض استقبال رعاياها

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة، فرض قيود على الدول التي ترفض استقبال رعاياها. وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية "إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة والذين يرغبون بالعودة الى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة. وأوضح أن خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
مراكز الفحص منتشرة في الإمارات - كورونا

الإمارات تطلق برنامجا للفحص المنزلي لأصحاب الهمم

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، ضمن جهودها الرامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عن إطلاق "البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم"، وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطلقنا اليوم البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين، نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، مضيفا: "أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية، وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه".
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

البحوث الفقهية: لا يجوز الإفطار في رمضان بسبب كورونا

عقدت لجنة البحوث الفقهية جلستها الطارئة رقم 13، اليوم الثلاثاء؛ لبحث تداعيات فيروس كورونا ومدى تأثيره على صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف، إذ انتهت اللجنة إلى أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب الصوم على كل المسلمين، إلا من رخص لهم في الإفطار شرعًا من أصحاب الأعذار.
الامارات

وباء «كورونا» يغلق مراكز التسوق في الإمارات

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين. وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان لها، اليوم الإثنين: "إن السلطات قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم"، واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، على أن يسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من غد الثلاثاء.
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