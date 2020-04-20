الإمارات تسمح للعاملين في مكافحة كورونا بإفطار رمضان

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

الأطباء في مواجهة كورونا

أعلن مجلس الفتوى الإماراتي اليوم الاثنين ، أن المصابين بفيروس كورونا والعاملين في الرعاية الصحية الذين يتولون العناية بهم معفون من الصيام فى شهر رمضان. وأضاف المجلس، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن المصابين بكورونا ربما لا يصومون عندما تظهر أعراض الفيروس، لو قال لهم الأطباء إن الصيام سيجعل حالتهم تسوء، كما أنه مسموح للعاملين فى المجال الطبى بالإفطار أثناء قيامهم بعملهم خشية أن يؤدى الصيام إلى إضعاف مناعتهم أو يخسروا مرضاهم. وستظل المساجد مغلقة طوال شهر رمضان ولن تقام صلاة التراويح بها، مع مطالبة بتأديتها فى المساجد.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الإمارات إلى 6781 بعد تسجيل 479 إصابة خلال أمس الأحد، وقد ظهر 90% من الاحالات هذا الشهر فقط، بحسب ما ذكرت واشنطن بوست. وكان شيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قد افتتح المستشفى الميداني في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز القدرات خلال واجهة فيروس