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أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 732 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
الذهب - صورة أرشيفية
الذهب - صورة أرشيفية
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1678 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلي: عيار 21: 732 جنيها. عيار 24: 837 جنيها. عيار 18: 627 جنيها. سعر جنيه الذهب: 5856 جنيها. وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام
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حسام-الجمل-مساعد-وزير-الاتصالات

كيف استخدم المصريون وسائل الاتصالات خلال فترة الحظر؟

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرا يظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمة لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث يتضح من التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الانترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل. وتظهر مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر ابريل بالأسبوع الثاني من شهر مارس ما يلي:
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

هل تجاوزت مصر أسوأ موجة لهروب رؤوس الأموال؟

? كشف أحدث تقرير صادر عن بنك رنيسانس كابيتال، عن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، وأوضح التقرير إلى أنه رغم الإشارات المُشجعة والإيجابية، فإن هناك عدة عوامل ستدفع احتياطى النقد الأجنبى لمزيد من الخسائر الشهر الجاري، متوقعا تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بقيمة 4 مليارات دولار خلال أبريل الجاري. وتوقع أن يفقد احتياطى النقد الأجنبى الرسمى وغير الرسمى خلال الشهر الجارى بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، مقابل انخفاض 5.4 مليار دولار فى مارس، وذلك نتيجة تراجعات تحويلات العمالة، وإيرادات قناة السويس، وعدم وجود أرباح من قطاع السياحة، مع استبعاد مدفوعات الديون.
الارز (1)

احتياطي الأرز الاستراتيجي يكفى حتى نوفمبر 2021

أكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالأسواق الحرة حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6500 الى 7500 جنيه للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 الاف الى 8 آلاف للطن ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ. وأشار إلى توافر مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى نوفمبر 2021، كما سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر 2020. وتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.
نيفين القباج

بعائد 15.5%.. تفاصيل شهادة «إيد واحدة» للأطباء

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، على إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمي "ايد واحدة" بعائد 15.5%، وذلك كتعبير عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أنهم خط الدفاع الأول، موضحة أن الشهادة ستكون لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا، وقيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر.
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اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع.. وعيار 21 يسجل 746 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1721 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تنخفض.. وعيار 21 يسجل 742 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليهبط سعر الجرام بحوالي 8 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1718 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (3)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 750 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 15 جنيها، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1720 دولارا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
منجم- ذهب (3)

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 735 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1689 دولارًا، ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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