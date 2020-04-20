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تصنيف أمريكي: جامعة الإسكندرية حققت تقدما في 18 برنامج وتخصص

تحرير:محمد مجلي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تميزت في 18 برنامج وتخصص من 24 تخصص يتم تقيمهم على مستوى جامعات المنطقة العربية، منهم 11 تخصص في جامعة الإسكندرية قد شغلوا مرتبة أفضل 10 جامعات عربية وذلك بحسب تصنيف " U.S. News" الأمريكي والقائم على أداء الجامعات وسمعتها في مجال البحوث الأكاديمية والذي يسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمقارنة بين أكثر من 120 مؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية. وأوضح أن البرامج التى تقدمهت بالترتيب هو "الطب البيطري وعلوم الصيدلة والتمريض والكيمياء".
وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن التصنيف تضمن برامج "العلوم الزراعية والبيولوجية وطب الأسنان، وعلوم البيئة وعلم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة، والهندسة، والهندسة الكيميائية، والطب"، بينما جاء التخصصات السبعة الأخرى للجامعة في المرتبة حتى أعلى عشرين جامعة وهم بالترتيب : "الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجية
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لأول مرة.. إغلاق أطول كورنيش للنيل في مصر

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، كورنيش النيل، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى دماريس شمالا، وأشاد بالتزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد. وقال المحافظ، إن التزام المواطنين بالتعليمات دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن، داعيا الجميع بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامتهم وامنهم.
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طلاب بجامعة الإسكندرية ينجحون في إنشاء بوابة تعقيم

أعلن فريق "إناكتس جامعة الإسكندرية" تمكنه من صنع بوابة تعقيم وتطهير لمستشفى الجمعية الشرعية للأطفال المبتسرين فرع العجمي، مزودة برشاشات تقوم برش مواد مطهرة، غير ضارة بجسم الإنسان، إذ يتم تفعيل الرشاشات عند مرور الشخص من البوابة باستخدام أجهزة الاستشعار عن بعد، ما يقلل من فرص انتقال العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أن المادة المطهرة المستخدمة تناسب الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة، لتصبح المؤسسة الأولى في الإسكندرية التي تعمل على إنشاء هذه البوابات لمساعدة وزارة الصحة في دورها في مكافحة الفيروس.
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تجهيز 2000 غرفة لاستقبال مصابي كورونا في الإسكندرية

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية عن الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لرفع كفاءة المدن الجامعية البالغ عددها 5 مدن، بواقع 3 للبنين واثنين للبنات تابعة لجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لاستقبال الحالات التي تحمل الاصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت الإشراف الطبي الكامل من وزارة الصحة والسكان، في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية برفع كفاءة المدن الجامعية، واستخدامها في العزل الصحي للحالات المصابة بكورونا.
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