تصنيف أمريكي: جامعة الإسكندرية حققت تقدما في 18 برنامج وتخصص

تحرير:محمد مجلي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

جامعة الإسكندرية

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تميزت في 18 برنامج وتخصص من 24 تخصص يتم تقيمهم على مستوى جامعات المنطقة العربية، منهم 11 تخصص في جامعة الإسكندرية قد شغلوا مرتبة أفضل 10 جامعات عربية وذلك بحسب تصنيف " U.S. News" الأمريكي والقائم على أداء الجامعات وسمعتها في مجال البحوث الأكاديمية والذي يسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمقارنة بين أكثر من 120 مؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية. وأوضح أن البرامج التى تقدمهت بالترتيب هو "الطب البيطري وعلوم الصيدلة والتمريض والكيمياء".

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن التصنيف تضمن برامج "العلوم الزراعية والبيولوجية وطب الأسنان، وعلوم البيئة وعلم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة، والهندسة، والهندسة الكيميائية، والطب"، بينما جاء التخصصات السبعة الأخرى للجامعة في المرتبة حتى أعلى عشرين جامعة وهم بالترتيب : "الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجية

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن التصنيف تضمن برامج "العلوم الزراعية والبيولوجية وطب الأسنان، وعلوم البيئة وعلم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة، والهندسة، والهندسة الكيميائية، والطب"، بينما جاء التخصصات السبعة الأخرى للجامعة في المرتبة حتى أعلى عشرين جامعة وهم بالترتيب : "الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجية الجزيئية، وعلوم المواد وعلوم الحاسب الآلي وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلوم الأرض والكواكب، والطاقة".



وأشار "الكردي"، إلى أن مؤشرات هذا التصنيف يعتمد على 10معايير أهمهم النشر الدولي في المجلات المفهرسة عالمياً ونصيبها 30% من إجمالي الدرجة، والاستشهادات بنسبة 20% ومستوى الاستشهادات بالمقارنة مع دول العالم في التخصص بنسبة 10% وغيرهم من معايير.



