ميركل تنتقد الإفراط في النقاش حول تخفيف قيود كورونا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م

ميركل

انتقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بحدة غير معتادة النقاشات المثارة حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا. وأوضحت ميركل خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي مدى استيائها من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى " مغالاة في نقاشات الفتح"، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة شديدة من مخاطر الانتكاسة. جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين من مشاركين في المؤتمر.

وأضافت ميركل أنها تشعر بأكبر قدر من القلق من عودة التطورات الجيدة في عدوى كورونا إلى الوراء مرة أخرى لأن التمسك بقيود المخالطة سيكون من جانب عدد قليل جدا من الناس، وقالت ميركل إن النقاش حول التخفيف ليس مجديا. ونُقِل عن ميركل قولها:" لم ننجز الأمر بعد"، لافتة إلى أن أكثر ما يهمها هو تعزيز مكاتب الصحة