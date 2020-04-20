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ميركل تنتقد الإفراط في النقاش حول تخفيف قيود كورونا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م
ميركل
ميركل
انتقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بحدة غير معتادة النقاشات المثارة حول إجراء تخفيف واسع النطاق للقيود المفروضة لمكافحة أزمة كورونا. وأوضحت ميركل خلال مؤتمر عبر الفيديو لرئاسة حزبها المسيحي الديمقراطي مدى استيائها من أن رسالة التخفيف الحذر أدت في بعض الولايات إلى " مغالاة في نقاشات الفتح"، وحذرت من أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يرفع بقوة شديدة من مخاطر الانتكاسة. جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين من مشاركين في المؤتمر.
وأضافت ميركل أنها تشعر بأكبر قدر من القلق من عودة التطورات الجيدة في عدوى كورونا إلى الوراء مرة أخرى لأن التمسك بقيود المخالطة سيكون من جانب عدد قليل جدا من الناس، وقالت ميركل إن النقاش حول التخفيف ليس مجديا. ونُقِل عن ميركل قولها:" لم ننجز الأمر بعد"، لافتة إلى أن أكثر ما يهمها هو تعزيز مكاتب الصحة
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نتنياهو وجانتس

نتنياهو وجانتس يخفقان فى الاتفاق حول تشكيل الحكومة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس اليوم الاثنين في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن اللقاء انتهى بعد 90 دقيقة من بدايته دون التوصل لاتفاق، وأشارت التقارير إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية. وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن جانتس غادر مكان الاجتماع متوجها إلى الكنيست، حيث من المتوقع أن يفسح المجال لمشروع قانون يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل أي حكومة.
رئيس -افغانستان

إصابة عاملين في القصر الرئاسي في أفغانستان بكورونا

أفادت تقارير إعلامية بإصابة 20 موظفا في القصر الرئاسي في أفغانستان، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 حالة، ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الأفغانية، ولا توجد هناك معلومات عن احتمال إصابة الرئيس الأفغاني أشرف غني، البالغ من العمر 70 عاما، والذي خضع لعملية استئصال جزء من معدته بعد إصابته بمرض السرطان في التسعينيات، وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن 20 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا 19 داخل القصر الرئاسي، لكن الموضوع بقي طي الكتمان لتفادي التسبب بالذعر.
طائرة-مسيرة (2)

دولة إفريقية تلجأ للطائرات المسيرة لتسريع فحوص كورونا

قالت شركة "زيبلاين" ومقرها الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، إن غانا تستخدم طائرات توصيل مسيرة تشغلها الشركة حتى تتمكن من نقل فحوص فيروس كورونا بسرعة. وقال كيلر ريناودو، الرئيس التنفيذي لزيبلاين في بيان: "سيتيح استخدام طائرات التسليم المسيرة، لنقل عينات اختبار كوفيد-19، للحكومات، وسيساعد ذلك في إنقاذ الأرواح بشكل أسرع". وأوضحت هيئة الصحة في غانا إنها اختبرت 57 ألف عينة حتى 15 أبريل.
كورونا والحجر الصحي (9)

سنغافورة تسجل قفزة قياسية في معدل الإصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل 1426 إصابة جددية بفيروس كورونا، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي بالإصابات منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد. وجاء في بيان للوزارة اليوم الإثنين، "تم تسجيل 1426 إصابة أخرى ليصبح إجمالي الإصابات 8014". وقالت الوزارة إن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في المهاجع.
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أولاف شولتس

ألمانيا تحث مواطنيها على التعايش مع الحياة الجديدة

ناشد أولاف شولتس وزير المالية الألماني ونائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات للقناة الأولى في التلفزيون الألماني (ARD)، اليوم السبت، المواطنين في ألمانيا إلى التعود على نمط الحياة مع فيروس كورونا المستجد، قائلا: "نحتاج الآن إلى تطبيع حياتنا على المدى البعيد بسبب الوباء، وطالما لا توجد طرق علاج لأصحاب الأمراض الخطيرة ولا لقاحات لعلاج الفيروس، فيجب على المرء أن يتعلم التعايش مع الفيروس كحقيقة داخل المجتمع، لكنه حتى في حال اكتسبت الحياة طابعا عاديا فإن الأمر لن يعود كما كان، لأننا يجب أن نراعي الحذر دائما".
أنجيلا-ميركل

ميركل تعلق على تدابير كورونا إيجابيا: هناك بارقة أمل

أعطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تقييما أوليا إيجابيا للتدابير التي اتخذتها حكومتها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد. جاء ذلك وفقا لما نقله أعضاء في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي اليوم الخميس عن ميركل خلال عقدها مؤتمرا عبر الفيديو مع الكتلة لمناقشة آخر تطورات الوضع في مكافحة كورونا. وقالت ميركل إن "هناك بارقة أمل"، مشيرة إلى أن المعيار الذي التزمته الحكومة في تعاملها مع الأزمة كان عدم تحميل النظام الصحي بأكثر من طاقته. وأضافت أن الحكومة نجحت في ذلك بشكل جيد تماما حتى الآن.
أنجيلا-ميركل

قفزة كبيرة في عدد إصابات فيروس كورونا بألمانيا

كشفت بيانات نشرها معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا سجلت 3 آلاف و834 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 99 ألفا و225 حالة، وعادت الإصابات في ألمانيا للارتفاع مجددا عقب انخفاض لـ4 أيام متتالية، إذ سجلت أمس الإثنين 3 آلاف و677 إصابة، فيما سجل عدد الوفيات 173 حالة جديدة ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 1607 وفيات، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.
ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

ميركل تجري مشاورات مع حكومات الولايات بشأن «كورونا»

تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية بشأن مكافحة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المنتظر أن يتم تقييم للتطورات الراهنة المتعلقة بأعداد الإصابات الجديدة في ألمانيا، وذلك للوقوف على مدى فعالية الإجراءات المتخذة حتى الآن لمكافحة انتشار الوباء. وكانت الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت، في مارس الماضي، على فرض قيود مشددة على الاختلاط الاجتماعي حتى 5 أبريل الجاري على الأقل، ومن المتوقع تمديد هذه الإجراءات.
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