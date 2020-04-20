ضبط مهندس استولى على 4 ملايين جنيه من 10 مواطنين

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م

أرشيفية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، القبض على مهندس زراعي، اشترك مع صاحب شركة استيراد وتصدير، في الاستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه أكثر من المواطنين 10 مواطنين بمحافظة االغربية بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، ومنحهم أرباح شهرية بقيمة 10% من قيمة رأس المال، بما يعد اشتغال بعمل من أعمال البنوك بما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني، وضبطت قوات الأمن المتهم الأول داخل مسكنه، وجاري ضبط الثاني بناء على بلاغ من 10 مواطنين.

أكدت التحريات أن المشكو في حقهما مهندس زراعى، وصاحب شركة إستيراد وتصدير - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، يمارسان بالفعل نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، والحصول من الشاكين على



أكدت التحريات أن المشكو في حقهما مهندس زراعى، وصاحب شركة إستيراد وتصدير - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، يمارسان بالفعل نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت إجماليي 4 ملايين و425 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.



