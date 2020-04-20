جريمة

ضبط مهندس استولى على 4 ملايين جنيه من 10 مواطنين

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م
أرشيفية
أرشيفية
ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، القبض على مهندس زراعي، اشترك مع صاحب شركة استيراد وتصدير، في الاستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه أكثر من المواطنين 10 مواطنين بمحافظة االغربية بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، ومنحهم أرباح شهرية بقيمة 10% من قيمة رأس المال، بما يعد اشتغال بعمل من أعمال البنوك بما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني، وضبطت قوات الأمن المتهم الأول داخل مسكنه، وجاري ضبط الثاني بناء على بلاغ من 10 مواطنين.
أكدت التحريات أن المشكو في حقهما مهندس زراعى، وصاحب شركة إستيراد وتصدير - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، يمارسان بالفعل نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، والحصول من الشاكين على
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غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.
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غرق شاب في بالمنوفية.. أراد الاحتفال بشم النسيم

بالتزامن مع حلول الربيع، والاحتفال بيوم شم النسيم، قرر شاب ممارسة عاداته المألوفة في الاحتفالات بهذا اليوم، خاصة في ظل درجات الحرارة المعتدلة، إذ نزل إلى ترعة النعناعية بمحافظة المنوفية بقصد الاستحمام والاحتفال، لكنه فقد توازنه ولم يتمكن من متابعة السباحة وغرق في مياه الترعة وفارق الحياة وجرفه التيار، وتمكن عدد من أهالي قرية عزبة الزهارنة بمركز أشمون، من انتشال جثمان الشاب، واستدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى، وإخطار الشرطة.
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«عايز اكسب».. حلم الثراء المشبوه تبدد بكلبش المباحث

لا تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن التأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بل تمتد لمكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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«عايز يعمل راجل عليا».. جريمة «حلبسة والجدع» في البساتين

أمرت نيابة البساتين تحت إشراف المستشار مصطفى المتناوي بحبس سائق توك توك شرع في قتل بائع خبز ذبحا بمنطقة "بين المزارع"، إذ كشفت التحقيقات وفق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ووحدة مباحث قسم شرطة البساتين وأقوال شهود عيان عن أن المصاب "رضا.ح." حضر وأسرته للإقامة بالمنطقة محل الواقعة منذ شهر تقريبا، وحصل الشاب العشريني على فرصة عمل في مخبز قريب من المسكن الجديد، يقضي فيه ساعات النهار بحثا عن الرزق الحلال لكن "شهامته" كادت تفقده حياته.
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قضية-الرشوة (4)

ضبط متهم استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفها

تمكنت قوات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بدائرة مركز سوهاج لاتهامه بالنصب والاحتيال على عامل يدعى "عصام ص"، واثنين آخرين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قيمتها 645 ألف جنيه، بقصد توظيفها في مجال تجارة الأراضي على غير الحقيقة، زاعمًا قدرته على تقديم أرباح لهم بفائدة شهرية 10%، بخلاف الحقيقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.
المتهمة (2)

كشف دهاء سيدة نصبت على الغلابة لتوفير فرص عمل وهمية

سيدة بدرجة زعيم عصابة، تصف تلك الجملة القصيرة جريمة حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، مارست نشاطاً احتيالياً غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب راغبى العمل داخل البلاد، وذلك بإدارة شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بقدرتها على توفير "فرص عمل للشباب" بالفنادق الكبرى والشركات الخاصة برواتب مجزية، وذلك للاستيلاء على أموالهم، وتمكنت من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذلك الزعم.
قضية-الرشوة (4)

حبس متهم بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه بزعم توظيفها

أمر المستشار مروان غريب، مدير نيابة المنشأة ببسوهاج، بحبس مالك مزرعة دواجن 4 أيام علي ذمة التحقيق معه باتهامات النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المواطنين بالحيلة والخديعة، بزعم توظيفها ومنحهم أرباح بقيمة 30%، بما يمثل جريمة اشتغال بعمل من أعمال البنوك، وهى الجريمة التي تضر بالاقتصاد القومي وسوق الائتمان، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم لنفسه، واستمعت النيابة إلى إفادة 11 شخصًا، أكدوا الاتهامات المنسوبة إلى المتهم بأنه تحصل على أموالهم بزعم توظيفها بحصيلة 5 ملايين جنيه.
قضية-الرشوة (2)

سقوط مستريح استولى على 600 مليون جنيه بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط أحد الأشخاص بعد تعدد بلاغات ضده، تفقد قيامه بالإستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى توظيفها، ومنحهم أرباح تزيد نسبتها عن 30% من قيمة رأس المال، وتم عرضه على النيابة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ مستحقات الشاكين لديه، وذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومن بينها جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
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