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تعليم البرلمان: قرارات إلغاء امتحانات الجامعات تتناسب مع الأزمة

تحرير:محمد محمود ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٢ م
النواب
النواب
أشاد نائبان بقرارات وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار باستكمال الدراسة عن بعد، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب سنوات النقل الجامعات، واستبدالها بعمل الطلاب مشروعا بحثيا فى المواد أو اختبارات إلكترونية. وأكدت ماجدة بكرى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن القرارات جيدة واستجابت لرغبات الطلاب وأولياء الأمور بالمسأواة مع قرارات وزارة التربية والتعليم.
وأكدت بكرى لـ«التحرير» أن القرارات ستعالج الأزمة الحالية والظروف الاستثنائية التى يتعرض لها العالم أجمع بسبب وباء فيروس كورونا، موضحة أن عمل الطالب الجامعى بحثا حول المادة المقررة عليه أمر طبيعى وليس هذا يفوق قدراته، ولابد أن يكون لديه القدرة على عمل ذلك نظرا لأن الجامعة هى مؤسسة بحثية فى الأساس وهذا
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