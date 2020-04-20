قائد مانشستر يونايتد ينتظر عودة بوجبا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

بول بوجبا - صورة أرشيفية

أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، أن فريقه يرغب في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وليس الاكتفاء بالمنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قائلا: "يمكنكم متابعة منذ بداية الموسم بأننا نعمل كفريق، ونملك رؤية واضحة للمكان الذي نرغب في الذهاب إليه، أعرف أنه عندما انضممت لليونايتد، أن سولسكاير أخبرني كثيرًا بأننا في عملية بناء، وأننا سنتواجد في المكان الذي نريده، ولكن يمكنني من الآن رؤية المكان الذي نتجه إليه، والأسلوب الذي يرغب في زرعه في الفريق".

وأضاف: "بالطبع هناك العديد من السمات التي نحتاج إلى تطويرها للوصول إلى القمة، لا نرغب في المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا، بل نرغب في المنافسة على الألقاب". وذكر: "ندرك أنه لا يزال أمامنا الكثير من التطور للوصول إلى هناك، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وأنا على ثقة بأننا سنصل". وعلق على برونو فيرنانديز،