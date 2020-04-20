رياضة

قائد مانشستر يونايتد ينتظر عودة بوجبا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
بول بوجبا - صورة أرشيفية
بول بوجبا - صورة أرشيفية
أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، أن فريقه يرغب في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وليس الاكتفاء بالمنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قائلا: "يمكنكم متابعة منذ بداية الموسم بأننا نعمل كفريق، ونملك رؤية واضحة للمكان الذي نرغب في الذهاب إليه، أعرف أنه عندما انضممت لليونايتد، أن سولسكاير أخبرني كثيرًا بأننا في عملية بناء، وأننا سنتواجد في المكان الذي نريده، ولكن يمكنني من الآن رؤية المكان الذي نتجه إليه، والأسلوب الذي يرغب في زرعه في الفريق".
وأضاف: "بالطبع هناك العديد من السمات التي نحتاج إلى تطويرها للوصول إلى القمة، لا نرغب في المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا، بل نرغب في المنافسة على الألقاب". وذكر: "ندرك أنه لا يزال أمامنا الكثير من التطور للوصول إلى هناك، ولكننا نسير في الطريق الصحيح، وأنا على ثقة بأننا سنصل". وعلق على برونو فيرنانديز،
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ضياء السيد (1)

ضياء السيد: النني أفضل لاعب خط وسط في مصر

رفض ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، في حواره مع برنامج "جمهور الثالثة"، اتهام الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأمريكي بوب برادلي بالفشل، عقب الخسارة بسداسية أمام غانا في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، إذ أن المنتخب المصري واجه ظروفا صعبة مع برادلي بسبب توقف النشاط وقلة الدخل المالي، فمباراة غانا كانت استثنائية كما أن منتخبات كبرى في العالم وقعت تحت الظروف نفسها، موضحا: "ألمانيا خسرت 7-1 أمام البرازيل مثلا في كأس العالم 2014، وللعلم بين شوطي هذه المباراة اتصل بي برادلي وقال إن هذه المباراة ذكرته بما حدث أمام غانا".
قرعة دوري الأبطال (2)

تعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة سكاي إيطاليا، عن المواعيد التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل استئناف المسابقات القارية، حيث ذكرت أن عودة دوري أبطال أوروبا ستكون في 7 أغسطس المقبل، بمباراتي يوفنتوس وليون، ومانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب دور الـ16، وأن مباريات هذا الدور، ستنتهي في اليوم التالي بمباراتي بايرن ميونيخ وتشيلسي، وبرشلونة ونابولي، مضيفة أن ربع نهائي دوري الأبطال سيُلعب بين 11 و15 أغسطس، ثم يقام نصف النهائي بين 18 و22 أغسطس، وأخيرا تًلعب المباراة النهائية يوم 29 أغسطس في إسطنبول.
صلاح - لوفرين

لوفرين: ليفربول متعطش لتحقيق مزيد من الإنجازات

يعتقد ديان لوفرين مدافع ليفربول أن فريقه الحالي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. ليفربول توج بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة لانفراده بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا. وقال لوفرين في تصريحات لموقع ناديه: "لقد قام يورجن كلوب بعمل كبير معنا منذ البداية، ونحن لازلنا نتعلم أشياءً جديدة، إنه يجيد إدارة الفريق في لحظات الانتصار والهزيمة، ويمتلك جميع مقومات المدرب المميز. سنحافظ دائمًا على رغبتنا في الفوز".
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دي بروين‎

الأزمة تشتعل بين رابطة البريميرليج ونجوم الدوري

اشتعلت الأزمة بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ونجوم الدوري، بعد رفض اللاعبين الموافقة على تخفيض رواتبهم بنسبة 30 %، بهدف مساعدة الأندية ماديًّا وسط أزمة كورونا، وتوقع رؤساء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يوافق اللاعبون على طلب تخفيض الرواتب بنسبة 30 %، والذي تقدمت به الأندية قبل أيام، إلا أن الطلب قوبل برفض مفاجئ، وأعلن ثلاثة من نجوم البريميرليج، وهم البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، والإنجليزيين تروي ديني (واتفورد)، ومارك نوبل (ويست هام)، عن رفضهم للاقتراح، كممثلين عن رابطة اللاعبين الإنجليزية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
ليفربول - ليستر سيتي

رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل موعد عودة البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في موت الآلاف من الناس، بجانب توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم 2018-2019 لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".
ليفربول - مانشستر سيتي

تقارير إنجليزية تكشف موقف عودة البريميرليج

كشفت وسائل إعلامية إنجليزية أن عودة كرة القدم في البلاد بالموعد المحدد في 30 إبريل القادم باتت مستحيلة، مع وجود اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور بشأن الموعد الجديد. وقالت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية بأن أندية دوري القسم الثاني بإنجلترا علموا بأن عودة كرة القدم مع استمرار كارثة فيروس كورونا في البلاد باتت مستحيلة في الموعد المحدد سابقًا وهو 30 إبرايل. وستقوم أندية القسم الثاني وبريميرليج بالاجتماع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موعد جديد يتم خلاله استئناف كرة القدم من جديد.
سانشو 2018

مانشستر يونايتد يقترب من الفوز بخدمات سانشو

يبدو أن كل الطرق تؤدي إلى انضمام جادون سانشو جناح بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية. وقال التقرير إن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغ 120 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات النجم الدولي الإنجليزي الشاب صاحب الـ20 عامًا. ويتصدر يونايتد سباقًا ضم سانشو نظرا لأنه النادي الوحيد حتى الآن الذي ينوي دفع المبلغ الذي يطلبه دورتموند كاملا. وانسحب كل من تشيلسي وليفربول من سباق ضم سانشو بسبب القيمة التي حددها دورتموند سعرا له، ما جعل يونايتد هو النادي الأقرب تماما لضمه.
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