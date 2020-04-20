إصابة عاملين في القصر الرئاسي في أفغانستان بكورونا

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٤ م

الرئيس الأفغاني أشرف غني - صورة أرشيفية

أفادت تقارير إعلامية بإصابة 20 موظفا في القصر الرئاسي في أفغانستان، بينما قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 حالة، ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة الأفغانية، ولا توجد هناك معلومات عن احتمال إصابة الرئيس الأفغاني أشرف غني، البالغ من العمر 70 عاما، والذي خضع لعملية استئصال جزء من معدته بعد إصابته بمرض السرطان في التسعينيات، وقال مصدر حكومي لوكالة "فرانس برس" إن 20 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا 19 داخل القصر الرئاسي، لكن الموضوع بقي طي الكتمان لتفادي التسبب بالذعر.

ونشر حساب القصر الرئاسي على موقع "تويتر" صورة للرئيس غني، في أثناء ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء عبر اتصال فيديو، كما نشر صورا لاجتماع مع مسؤولين إيرانيين حضره الرئيس شخصيا. وسجلت أفغانستان حتى، أول من أمس السبت، 933 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا توفي منهم 33 شخصا. وبينما تبدو الأرقام منخفضة، إلا أن البلاد