جريمة

غرق شاب في بالمنوفية.. أراد الاحتفال بشم النسيم

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م
غرق - صورة أرشيفية
غرق - صورة أرشيفية
بالتزامن مع حلول الربيع، والاحتفال بيوم شم النسيم، قرر شاب ممارسة عاداته المألوفة في الاحتفالات بهذا اليوم، خاصة في ظل درجات الحرارة المعتدلة، إذ نزل إلى ترعة النعناعية بمحافظة المنوفية بقصد الاستحمام والاحتفال، لكنه فقد توازنه ولم يتمكن من متابعة السباحة وغرق في مياه الترعة وفارق الحياة وجرفه التيار، وتمكن عدد من أهالي قرية عزبة الزهارنة بمركز أشمون، من انتشال جثمان الشاب، واستدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى، وإخطار الشرطة.
تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتقدم أهالي عزبة الزهارنة بمركز أشمون ببلاغ يفيد بعثورهم على جثة لشاب لقي مصرعه في أثناء استحمامه احتفالا بشم النسيم. وبالانتقال والفحص تبين انتشال الأهالي جثة "مصطفى ا"، 18 عاما، وكان قد لقي مصرعه في أثناء استحمامه بترعة النعناعية
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مبيدات-زراعية

ضبط مصنعي أسمدة غير مرخصين بالشرقية والبحيرة

تواصل قوات الأمن بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، شن حملاتها لضبط الجرائم التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطن، وتلويث البيئة، وداهمت مصنعين و4 محلات تجارية جميعهم غير مرخصين بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية، وضبطت بداخلهم، 6204 أطنان أسمدة - 31,5 طن أعلاف – 30 طن مبيدات، جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات وبيانات إنتاج، وضبطت القوات192 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية و12 مخالفة لقانون الملاحة الداخلية و82 قضية فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.
غرق-طفل-في-حمام-سباحة (2)

غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.
قضية-الرشوة (2)

ضبط مهندس استولى على 4 ملايين جنيه من 10 مواطنين

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، القبض على مهندس زراعي، اشترك مع صاحب شركة استيراد وتصدير، في الاستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه أكثر من المواطنين 10 مواطنين بمحافظة االغربية بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، ومنحهم أرباح شهرية بقيمة 10% من قيمة رأس المال، بما يعد اشتغال بعمل من أعمال البنوك بما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني، وضبطت قوات الأمن المتهم الأول داخل مسكنه، وجاري ضبط الثاني بناء على بلاغ من 10 مواطنين.
كحول (1)

«عايز اكسب».. حلم الثراء المشبوه تبدد بكلبش المباحث

لا تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن التأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بل تمتد لمكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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كلنا-واحد (1)

كيف ترجمت «كلنا واحد» توجيهات الرئيس لدعم المواطنين؟

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت فعاليات المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بالأسعار المخفضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس كورونا، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى.
محكمة-ارشفية

«بسبب كورونا».. تعليق جلسات محكمة الاستئناف أسبوعين

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، تمديد قرار تعليق جلسات المحاكمات، بدء من غدًا السبت الموافق 4 أبريل، ليمتد حتى 16 أبريل الجاري، أي لأسبوعي عمل إضافيين، وذلك ضمن الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومنعًا للتزاحم وتكدس المواطنين داخل أروقة المحاكم، وجاء إعلان القرار تيسيرًا على المواطنين أصحاب القضايا بمحكمة الاستئناف، لإرجاء قصدهم الجلسات بدوائر الاستئناف من غد السبت إلى أسبوعين إضافيين.
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بالفيديو.. كيف تعقم الداخلية مرافق السجون؟

نفذت فرق الطب الوقائي بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أعمال تطهير وتعقيم مرافق السجون بداية من البوابات الخارجية مرورا بالطرقات الداخلية وصولا إلى أماكن الزيارات -التي تم تعليقها ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"- والمطابخ والمكتبات وفصول محو الأمية للحفاظ على صحة مرتاديها من النزلاء، وذلك بدقة واحترافية عالية، بالإضافة إلى تعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظا على صحة المترددين عليها من النزلاء لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة لهم.
قوات-الداخلية (2)

تكثيفات أمنية بشوارع الإسماعيلية لتطبيق حظر التجوال

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من تواجدها، مساء اليوم الأربعاء في اليوم السابع على التوالي، بشوارع الإسماعيلية لمتابعة التزام المواطنين بقرار حظر التجوال مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات، وهو القرار الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزارء ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
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