غرق شاب في بالمنوفية.. أراد الاحتفال بشم النسيم

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٧ م

غرق - صورة أرشيفية

بالتزامن مع حلول الربيع، والاحتفال بيوم شم النسيم، قرر شاب ممارسة عاداته المألوفة في الاحتفالات بهذا اليوم، خاصة في ظل درجات الحرارة المعتدلة، إذ نزل إلى ترعة النعناعية بمحافظة المنوفية بقصد الاستحمام والاحتفال، لكنه فقد توازنه ولم يتمكن من متابعة السباحة وغرق في مياه الترعة وفارق الحياة وجرفه التيار، وتمكن عدد من أهالي قرية عزبة الزهارنة بمركز أشمون، من انتشال جثمان الشاب، واستدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى، وإخطار الشرطة.

تلقى اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بتقدم أهالي عزبة الزهارنة بمركز أشمون ببلاغ يفيد بعثورهم على جثة لشاب لقي مصرعه في أثناء استحمامه احتفالا بشم النسيم. وبالانتقال والفحص تبين انتشال الأهالي جثة "مصطفى ا"، 18 عاما، وكان قد لقي مصرعه في أثناء استحمامه بترعة النعناعية