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مقتل 9 مرتزقة أتراك خلال معارك مع الجيش الليبي

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م
عناصر من الجيش الليبي
عناصر من الجيش الليبي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن 9 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره (لندن) ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه". وأضاف المرصد أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة.
يأتي ذلم بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، مشيرا إلى أنه مع هذه الأرقام الجديدة يرتفع إجمالي عدد قتلى المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا إلى 199 شخصا. وأشار المرصد، إلى أن تركيا تواصل نقل "المرتزقة" إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في معاركها مع الجيش الليبي، حيث رصد
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الشرطة-الاردنية

مقتل 4 أطفال وأمهم بانفجار قنبلة قديمة في الأردن

وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، أشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وأمهم وعدد من الإصابات. وفور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبحسب مصدر، فإن القنبلة، كانت ضمن خرداوات جمعت من قبل مواطنين لغايات بيعها والمتاجرة بها. وحضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين والذي اختلفت الأنباء حول عددهم ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة.
كورونا والحجر الصحي (10)

الإمارات تسمح للعاملين في مكافحة كورونا بإفطار رمضان

أعلن مجلس الفتوى الإماراتي اليوم الاثنين ، أن المصابين بفيروس كورونا والعاملين في الرعاية الصحية الذين يتولون العناية بهم معفون من الصيام فى شهر رمضان. وأضاف المجلس، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن المصابين بكورونا ربما لا يصومون عندما تظهر أعراض الفيروس، لو قال لهم الأطباء إن الصيام سيجعل حالتهم تسوء، كما أنه مسموح للعاملين فى المجال الطبى بالإفطار أثناء قيامهم بعملهم خشية أن يؤدى الصيام إلى إضعاف مناعتهم أو يخسروا مرضاهم. وستظل المساجد مغلقة طوال شهر رمضان ولن تقام صلاة التراويح بها، مع مطالبة بتأديتها فى المساجد.
الاسد

الأسد يبحث مع ظريف التطورات الإقليمية وملف الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق أحدث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وملف الإرهاب". وقالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية ، إن ظريف توجه بعد لقاء الأسد إلى وزارة الخارجية السورية للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، على أن يغادر دمشق بعد انتهاء اللقاء مباشرة. تجدر الإشارة إلى أن إيران من أقوى داعمي الرئيس السوري. وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والمدعومة منها، لعشرات الغارات في ريف دمشق ومطار التيفور بريف حمص الشرقي ومدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي.
ايران وكورونا

الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، بحسب "روسيا اليوم".
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اللواء أحمد المسماري

ليبيا تعتقل أحد أكبر تجار البشر: يعمل لصالح تركيا

قال الجيش الليبي، إنه اعتقل أحد كبار قادة تهريب البشر الذين يعملون لصالح تركيا، جنوب العاصمة طرابلس، وأوضح المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان صحفي، نشره اليوم الأحد، أن قوة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس، تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة وهو المدعو صالح الدباشي، شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي، الملقب بـ"العمّو"، مضيفا أنه تم أسر الدباشي وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز "كيربي".
سليمان-صويلو

«بسبب حظر التجوال».. وزير الداخلية التركي يعلن استقالته

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا،إذ قال صويلو، في بيان نشره الأحد عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "أتحمل كامل المسؤولية عن تطبيق قرار حظر التجوال يومي العطلة الهادف إلى منع انتشار الوباء"، مؤكدا أن الصور التي توثق طوابير الناس في شوارع المدن التركية مساء الجمعة الماضي عشية بدء سرين حظر التجول لا تتطابق مع العملية المناسبة التي كان يجب أن تكون تحت السيطرة، وتابع: "أترك منصبي"، وفقا لروسيا اليوم.
سفن-بريطانية-في-بحر-الصين-الجنوبي

اتهامات لدول كبرى.. قرصنة من نوع خاص في زمن الكورونا

أصبحت المستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية سلاح الدول لمواجهة وباء "كورونا" الذى يجتاح العالم، وفى الوقت الذى يحاول فيه العالم مواجهة هذا الوباء القاتل بشتى الطرق، نجد أنه على الجانب الآخر تنشط سياسات عدائية من بعض الدول تجاه نظرائها تتمثل فى السطو على سفن المستلزمات الطبية والوقائية من الفيروس مثل الكمامات والمطهرات وغيرها من الأجهزة الطبية الوقائية. ورغم تنحية الصراعات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم للتركيز على محاربة هذا الوباء جاءت عمليات القرصنة، بحجة أنها تواجه أزمة فى المعدات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار كورونا، لتصعد تلك الصراعات
طائرات الجيش الليبي

غارات جوية على القوات التركية شرقي مصراته

أعلن سلاح الجو التابع «للجيش الوطني الليبي»، أن طائراته شنت غارات استهدفت غرفة عمليات التحكم بالطيران المسير، وأحد مقرات الإقامة لضباط القوات التركية داخل الكلية الجوية بمصراته. وأشار «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، مطلع الشهر الجاري إلى تدمير محطات صواريخ، ورادارات نصبها الجيش التركي شرقي المدينة، مؤكدًا على أن العمليات «لا تزال مستمرة لتدمير باقي الأهداف المنتخبة والتي تشكل تهديدا عسكريا لقواتنا شرقي مصراته»، وفقا لروسيا اليوم.
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