مقتل 9 مرتزقة أتراك خلال معارك مع الجيش الليبي

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٨ م

عناصر من الجيش الليبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن 9 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره (لندن) ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه". وأضاف المرصد أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة.

يأتي ذلم بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، مشيرا إلى أنه مع هذه الأرقام الجديدة يرتفع إجمالي عدد قتلى المرتزقة السوريين التابعين لتركيا في ليبيا إلى 199 شخصا. وأشار المرصد، إلى أن تركيا تواصل نقل "المرتزقة" إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في معاركها مع الجيش الليبي، حيث رصد