كيف استخدم المصريون وسائل الاتصالات خلال فترة الحظر؟

تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى 15 ساعة يوميا من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 ص خلال الاسبوع الثاني من أبريل مقارنه بعدد 7 ساعات فقط

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م

حسام الجمل

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرا يظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمة لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث يتضح من التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الانترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل. وتظهر مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر ابريل بالأسبوع الثاني من شهر مارس ما يلي:

المكالمات الصوتية: - زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 15% - زيادة في المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 3 % الانترنت: - زيادة في استهلاك الانترنت المنزلى بنسبة 87 %. - زيادة في استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة 18 % - وقت الذروة: تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل