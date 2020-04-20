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كيف استخدم المصريون وسائل الاتصالات خلال فترة الحظر؟

تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل إلى 15 ساعة يوميا من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 ص خلال الاسبوع الثاني من أبريل مقارنه بعدد 7 ساعات فقط
تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٠ م
حسام الجمل
حسام الجمل
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريرا يظهر ارتفاع مؤشرات استخدام خدمات الاتصالات وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية وتطبيق حظر التجوال خلال شهر مارس وأبريل واستكمال العملية التعليمة لطلاب المدارس والجامعات بنظام التعلم عن بعد؛ حيث يتضح من التقرير الزيادة الكبيرة في استهلاك الانترنت وتطبيقاتها خلال فترة الحظر والتحميل الشديد على شبكات الاتصالات وزيادة ساعات الذروة نتيجة تطبيق حظر التجوال وبقاء المشتركين لفترات أطول في المنازل. وتظهر مقارنة مؤشرات خدمات الاتصالات في الأسبوع الثاني من شهر ابريل بالأسبوع الثاني من شهر مارس ما يلي:
المكالمات الصوتية: - زيادة في المكالمات الصوتية الدولية بنسبة 15% - زيادة في المكالمات الصوتية المحلية بنسبة 3 % الانترنت: - زيادة في استهلاك الانترنت المنزلى بنسبة 87 %. - زيادة في استهلاك الانترنت للمحمول بنسبة 18 % - وقت الذروة: تضاعف عدد ساعات وقت الذروة لاستخدام خدمات وتطبيقات الإنترنت لتصل
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اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تعاود الهبوط.. وعيار 21 يسجل 732 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1678 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اقتصاد-الدخل-المرتبات-حسابات-محاسبة-الجنية-المصرى

هل تجاوزت مصر أسوأ موجة لهروب رؤوس الأموال؟

? كشف أحدث تقرير صادر عن بنك رنيسانس كابيتال، عن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، وأوضح التقرير إلى أنه رغم الإشارات المُشجعة والإيجابية، فإن هناك عدة عوامل ستدفع احتياطى النقد الأجنبى لمزيد من الخسائر الشهر الجاري، متوقعا تراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى بقيمة 4 مليارات دولار خلال أبريل الجاري. وتوقع أن يفقد احتياطى النقد الأجنبى الرسمى وغير الرسمى خلال الشهر الجارى بين 3.5 إلى 4 مليارات دولار، مقابل انخفاض 5.4 مليار دولار فى مارس، وذلك نتيجة تراجعات تحويلات العمالة، وإيرادات قناة السويس، وعدم وجود أرباح من قطاع السياحة، مع استبعاد مدفوعات الديون.
الارز (1)

احتياطي الأرز الاستراتيجي يكفى حتى نوفمبر 2021

أكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالأسواق الحرة حيث يتم طرح الأرز رفيع الحبة السائب بسعر من 6500 الى 7500 جنيه للطن والأرز عريض الحبة بسعر من 7 الاف الى 8 آلاف للطن ويزيد حوالى 1000 جنيه بالنسبة لطن الأرز المعبأ. وأشار إلى توافر مخزون من الأرز داخل البلاد يكفى احتياجات المواطنين حتى نوفمبر 2021، كما سيتم بدء حصاد المحصول في الموسم الجديد في شهر سبتمبر 2020. وتوقع استلام ما يقرب من 3 ملايين طن أرز أبيض مما سيعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد لفترات طويلة.
نيفين القباج

بعائد 15.5%.. تفاصيل شهادة «إيد واحدة» للأطباء

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في بيان لها، اليوم الأحد، على إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمي "ايد واحدة" بعائد 15.5%، وذلك كتعبير عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة ومواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أنهم خط الدفاع الأول، موضحة أن الشهادة ستكون لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا، وقيمة الوديعة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر.
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: المنتحر ليس كافرا.. والتعامل معه يكون كمريض نفسي

أكدت دار الإفتاء، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، وجاء ذلك في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت.
احمد-الطيب (2)

منعا للشائعات..صفحة رسمية باسم شيخ الأزهر على فيسبوك

أعلن المركز الإعلامي للأزهر اليوم الأحد، تدشين صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا أن ذلك جاء حرصا من فضيلة الإمام الأكبرعلى التواصل مع فئات المجتمع.
مواقع-التواصل-الاجتماعى

ألمانيا تقر قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي

وافقت الحكومة الألمانية، على قواعد جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وانستجرام، وتمنح القواعد الجديدة المزيد من الحقوق للمستخدمين في حالات التعرض للتهديد أو الهجوم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتنص على إلزام هذه الشبكات بستهيل إجراءات تسجيل الشكاوى على سبيل المثال، وفي حال عدم إزالة منشور مبلغ عنه، يمكن للمستخدم أن يطالب بمراجعة طلبه وتبرير عدم الحذف، كما تلزم شبكات التواصل الاجتماعي بإسراع الكشف عن هوية أفراد متهمين بتوجيه إهانات عبر هذه الشبكات، وذلك في حال صدور قرار من المحكمة بذلك.
مصطفى-مدبولي

هل تتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص؟ الوزراء يرد

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، منشورا تقول فيه إن أنباء تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح زيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة في أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة في قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
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