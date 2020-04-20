غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م

أرشيفية

عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.

تبين من المعاينة غرق الصبي، وطفو جثته على حوض ري ملىء بالمياه، وتبين أن الحوض عبارة عن بناء إسمنتي عميق، يقوم المزارعين بتركيب ماكينات الري عليه لرفع المياه من الترع إلى مستوى الأراضي الزراعية، ورجحت المعاينة أن الصبي نزل في الحوض بقصد الاستحمام، لكنه غرق في المياه. تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن

تبين من المعاينة غرق الصبي، وطفو جثته على حوض ري ملىء بالمياه، وتبين أن الحوض عبارة عن بناء إسمنتي عميق، يقوم المزارعين بتركيب ماكينات الري عليه لرفع المياه من الترع إلى مستوى الأراضي الزراعية، ورجحت المعاينة أن الصبي نزل في الحوض بقصد الاستحمام، لكنه غرق في المياه.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى، يفيد تلقية إخطارا بالعثور على جثة "م.ع" يبلغ من العمر 15 عاما، وبالتحريات الأولية تبين غرق الشاب أثناء نزوله للاستحمام بحوض مخصص للزراعات، ورجحت التحريات عدم سماع أحد لاستغاثته نزلصا لأنه نزل للاستحمام في منطقة زراعية غير مأهولة بالسكان، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة تبين حدوث الوفاه نتيجة إسفكسيا الغرق.



