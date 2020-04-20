جريمة

غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م
أرشيفية
أرشيفية
عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.
تبين من المعاينة غرق الصبي، وطفو جثته على حوض ري ملىء بالمياه، وتبين أن الحوض عبارة عن بناء إسمنتي عميق، يقوم المزارعين بتركيب ماكينات الري عليه لرفع المياه من الترع إلى مستوى الأراضي الزراعية، ورجحت المعاينة أن الصبي نزل في الحوض بقصد الاستحمام، لكنه غرق في المياه. تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن
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مبيدات-زراعية

ضبط مصنعي أسمدة غير مرخصين بالشرقية والبحيرة

تواصل قوات الأمن بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، شن حملاتها لضبط الجرائم التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطن، وتلويث البيئة، وداهمت مصنعين و4 محلات تجارية جميعهم غير مرخصين بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية، وضبطت بداخلهم، 6204 أطنان أسمدة - 31,5 طن أعلاف – 30 طن مبيدات، جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات وبيانات إنتاج، وضبطت القوات192 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية و12 مخالفة لقانون الملاحة الداخلية و82 قضية فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

غرق شاب في بالمنوفية.. أراد الاحتفال بشم النسيم

بالتزامن مع حلول الربيع، والاحتفال بيوم شم النسيم، قرر شاب ممارسة عاداته المألوفة في الاحتفالات بهذا اليوم، خاصة في ظل درجات الحرارة المعتدلة، إذ نزل إلى ترعة النعناعية بمحافظة المنوفية بقصد الاستحمام والاحتفال، لكنه فقد توازنه ولم يتمكن من متابعة السباحة وغرق في مياه الترعة وفارق الحياة وجرفه التيار، وتمكن عدد من أهالي قرية عزبة الزهارنة بمركز أشمون، من انتشال جثمان الشاب، واستدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المستشفى، وإخطار الشرطة.
قضية-الرشوة (2)

ضبط مهندس استولى على 4 ملايين جنيه من 10 مواطنين

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، القبض على مهندس زراعي، اشترك مع صاحب شركة استيراد وتصدير، في الاستيلاء على قرابة 4,5 مليون جنيه أكثر من المواطنين 10 مواطنين بمحافظة االغربية بزعم توظيفها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، ومنحهم أرباح شهرية بقيمة 10% من قيمة رأس المال، بما يعد اشتغال بعمل من أعمال البنوك بما من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني، وضبطت قوات الأمن المتهم الأول داخل مسكنه، وجاري ضبط الثاني بناء على بلاغ من 10 مواطنين.
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«عايز اكسب».. حلم الثراء المشبوه تبدد بكلبش المباحث

لا تقتصر جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن التأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، بل تمتد لمكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

نجاة شاب من الموت غرقا بسبب «سيلفي» في سوهاج

شاب عشريني كان يسير رفقة فتاة على كوبرى أخميم على سوهاج، وأراد أن يوثق نزهته بصور يلتقطها على الكوبري المطل على نهر النيل، فصعد للجلوس على كوبري الصور وانشغل بالتقاط صورة سيلفي، لكن اختل توازنه وسقط في مياه النيل، لتبادر الفتاة بصراخ هستيري لطلب النجدة، وبالفعل رصدت استغاثتها قوات الإنقاذ النهري، التي حركت ونش سريع لإنقاذ الطالب الجامعي، وبالفعل نجحت القوات فى ذلك، وأجروا الإسعافات الأولية له، وتبين عدم تعرضه لأية إصابات جراء سقوطه في النيل، ونفى وجود شبهة جنائية.
اطلاق-اعيرة-نارية-فى-الهواء

أصر على ضبط لصين فقتلاه والأمن يبحث عنهما

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهمين بقتل سمسار بمنطقة الهرم، وتم فحص كاميرات المراقبة بنطاق الحادث والتوصل إلى صورًا لهما وجاري الكشف عن هويتهما والقبض عليهما، إذ تبين أن المجني عليه انتبه لمحاولة اللصين فتح جراج مسكنه لسرقة سيارة شقيقه من داخله، فخرج إلى شرفة المنزل للتحقق من أن الصوت الذى سمعه نتاج محاولة فتح الجراج، وبالفعل شاهد لصين يحاولان فتح الباب، فصرخ يعلن وجود لصوص لإرهابهما وطلب مساعدة الأهالي ونزل للقبض عليهما، وحاول مطاردتهما فأطلقا عليه النيران من سلاح خرطوش فقتلاه.
طعن-بالسكين

عامل في الأوقاف يطعن جاره في رقبته بسبب «العيال»

ألقى رجال مباحث مركز شرطة طهطا، بمحافظة سوهاج، القبض على عامل بوزارة الأوقاف، لاتهامه بالتشاجر مع جاره "مزارع"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، والشروع في قتل الأخير، إذ طعنه بمطواة في عنقه، متسببا للمجني عليه بقطع في الوريد الرقبي، وذلك بسبب مشادة بينهما على خلفية لهو الأطفال الصغار وتشاجرهم بالشارع، ونقلت سيارات الإسعاف المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج، وهو في حالة خطيرة لأن الطعن في وريد رئيسي، علاوة على كونه بالناحية اليسرى من الجسم، وجاري إسعاف المجني عليه لمحاولة إنقاذ حياته.
ازاله-تعديات-الاراضى

يد تطبق الحظر وأخرى تتصدى للتعديات على أملاك الدولة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
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