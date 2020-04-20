لأول مرة.. إغلاق أطول كورنيش للنيل في مصر

تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

محافظ المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، كورنيش النيل، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى دماريس شمالا، وأشاد بالتزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد. وقال المحافظ، إن التزام المواطنين بالتعليمات دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن، داعيا الجميع بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامتهم وامنهم.

وتابع القاضي، مع عدد من الأكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل استقرار الحالة العامة، وأشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء.وكان المحافظ قد قرر الأسبوع الماضي، غلق الكورنيش وجميع المنتزهات والحدائق العامة

وتابع القاضي، مع عدد من الأكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل استقرار الحالة العامة، وأشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء.



وكان المحافظ قد قرر الأسبوع الماضي، غلق الكورنيش وجميع المنتزهات والحدائق العامة بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق جميع الرحلات النيلية.



ويعتبر كورنيش النيل بالمنيا، الأطول على نهر النيل بمحافظات الصعيد، والممتد بطول 35 كيلو مترا وبعرض مائة متر.



