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لأول مرة.. إغلاق أطول كورنيش للنيل في مصر

تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، كورنيش النيل، بدءا من منطقة كدوان جنوبا حتى دماريس شمالا، وأشاد بالتزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بعدم النزول خلال أعياد شم النسيم، كإجراء استباقي ضمن الخطة الشاملة للمحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد. وقال المحافظ، إن التزام المواطنين بالتعليمات دليل على وعي أهالي المنيا وتقديرهم للظروف الحالية والأزمة التي يمر بها الوطن، داعيا الجميع بمواصلة التزامهم بالبقاء في المنزل، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامتهم وامنهم.
وتابع القاضي، مع عدد من الأكمنة الأمنية الموجودة على كورنيش النيل استقرار الحالة العامة، وأشاد بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ التعليمات، وشدد على عدم السماح بمخالفة القرارات الصادرة، عن مجلس الوزراء.وكان المحافظ قد قرر الأسبوع الماضي، غلق الكورنيش وجميع المنتزهات والحدائق العامة
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تعليم البرلمان: قرارات إلغاء امتحانات الجامعات تتناسب مع الأزمة

أشاد نائبان بقرارات وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار باستكمال الدراسة عن بعد، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب سنوات النقل الجامعات، واستبدالها بعمل الطلاب مشروعا بحثيا فى المواد أو اختبارات إلكترونية. وأكدت ماجدة بكرى وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن القرارات جيدة واستجابت لرغبات الطلاب وأولياء الأمور بالمسأواة مع قرارات وزارة التربية والتعليم.
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تصنيف أمريكي: جامعة الإسكندرية حققت تقدما في 18 برنامج وتخصص

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تميزت في 18 برنامج وتخصص من 24 تخصص يتم تقيمهم على مستوى جامعات المنطقة العربية، منهم 11 تخصص في جامعة الإسكندرية قد شغلوا مرتبة أفضل 10 جامعات عربية وذلك بحسب تصنيف " U.S. News" الأمريكي والقائم على أداء الجامعات وسمعتها في مجال البحوث الأكاديمية والذي يسهم في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمقارنة بين أكثر من 120 مؤسسة تعليمية في 18 دولة عربية. وأوضح أن البرامج التى تقدمهت بالترتيب هو "الطب البيطري وعلوم الصيدلة والتمريض والكيمياء".
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انتصار السيسي: شم النسيم يرمز بطقوسه إلى أسمى المعاني الإنسانية

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمصريين بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم.
عمالة مصرية في الكويت

حقيقة فتح مرحلة ثانية لتسجيل العمالة غير المنتظمة

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المستشفيات الجامعية تستعد لشم النسيم: خليك في البيت

أعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات، طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى، وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ، مع تواجد مديرى الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.
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محافظ الغربية: حظر دخول المواطنين إلى المحافظة غدًا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حظر دخول مواطني المحافظات الأخرى الى محافظة الغربية خلال شم النسيم، ويستثنى من ذلك سيارات نقل البضائع والأغذية. وأكد رحمي، أنه تم التشديد على المسؤولين لغلق جميع الحدائق والمتنزهات والكورنيش وكل الأماكن التي يمكن أن يتجمع فيها المواطنون في المحافظة خلال شم النسيم، ومنع المراكب النيلية من الحركة في فرعي النيل وفروعه، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على عدم السماح بأي تجمعات للمواطنين في أماكن الكورنيش بطول ترعة القاصد من كوبري فارق وحتى كوبري مجمع الكليات بطريق محلة منوف.
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مستقبل وطن: 92.9% من المصريين ليس لديهم نية للخروج في شم النسيم

أجرى مركز مستقبل وطن لاستطلاع الرأي العام، برئاسة محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين الشباب بالحزب، دراسة ميدانية واستطلاع رأي جديد لقياس نبض الشارع المصري حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد. واستهدفت هذه الدِّراسة رصد آراء المِصريين وتحليلها حول حول الاحتفال بشَمِّ النَّسِيم من عدمه في ظلِّ انتشار فيروس كُورونا المُستجد وتحليلها، وذلك من خلال عينة احتماليَّة عددها (850) مُواطنًا في الفئات العمريَّة المُختلفة خلال الفترة (10-14) أبريل 2020.
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الصحة تحذر: تناول الفسيخ يضعف المناعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، أنه تم المرور الميداني على 3390 منشأة غذائية، وسحب 5845 عينة متنوعة من الأغذية المتداولة بالأسواق، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدامي، حيث تم إغلاق 318 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتًا إلى أنه تم تحرير 2297 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها. وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم ضبط وإعدام 53 طنًا من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
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