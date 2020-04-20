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مقتل 4 أطفال وأمهم بانفجار قنبلة قديمة في الأردن

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٤ م
عناصر من الشرطة الأردنية
عناصر من الشرطة الأردنية
وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، أشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وأمهم وعدد من الإصابات. وفور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبحسب مصدر، فإن القنبلة، كانت ضمن خرداوات جمعت من قبل مواطنين لغايات بيعها والمتاجرة بها. وحضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين والذي اختلفت الأنباء حول عددهم ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على تفاصيلها. ولاحقا قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم حول وقوع انفجار في احد الاحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية. وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية
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الجيش- الوطني -الليبي (3)

مقتل 9 مرتزقة أتراك خلال معارك مع الجيش الليبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، أن 9 من المرتزقة السوريين التابعين لتركيا قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره (لندن) ـ وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية أن المرتزقة القتلى يتوزعون على فصائل "لواء المعتصم" و "فرقة السلطان مراد"، و"لواء صقور الشمال"، و"الحمزات "و"سليمان شاه". وأضاف المرصد أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة.
كورونا والحجر الصحي (10)

الإمارات تسمح للعاملين في مكافحة كورونا بإفطار رمضان

أعلن مجلس الفتوى الإماراتي اليوم الاثنين ، أن المصابين بفيروس كورونا والعاملين في الرعاية الصحية الذين يتولون العناية بهم معفون من الصيام فى شهر رمضان. وأضاف المجلس، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، أن المصابين بكورونا ربما لا يصومون عندما تظهر أعراض الفيروس، لو قال لهم الأطباء إن الصيام سيجعل حالتهم تسوء، كما أنه مسموح للعاملين فى المجال الطبى بالإفطار أثناء قيامهم بعملهم خشية أن يؤدى الصيام إلى إضعاف مناعتهم أو يخسروا مرضاهم. وستظل المساجد مغلقة طوال شهر رمضان ولن تقام صلاة التراويح بها، مع مطالبة بتأديتها فى المساجد.
الاسد

الأسد يبحث مع ظريف التطورات الإقليمية وملف الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في دمشق أحدث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين وملف الإرهاب". وقالت مصادر، لوكالة الأنباء الألمانية ، إن ظريف توجه بعد لقاء الأسد إلى وزارة الخارجية السورية للقاء وزير الخارجية وليد المعلم، على أن يغادر دمشق بعد انتهاء اللقاء مباشرة. تجدر الإشارة إلى أن إيران من أقوى داعمي الرئيس السوري. وتعرضت مواقع القوات الإيرانية والمدعومة منها، لعشرات الغارات في ريف دمشق ومطار التيفور بريف حمص الشرقي ومدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي.
ايران وكورونا

الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5209 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 شخصا، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة، بحسب "روسيا اليوم".
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علم الاردن

بسبب كورونا.. الأردن يؤجل زيادات رواتب موظفي الحكومة

أعلن وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أن حكومة البلاد قررت تأجيل زيادات رواتب القطاع العام المخصصة في ميزانية 2020 حتى نهاية السنة بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، إذ قال العسعس، في حديث لتلفزيون المملكة، إن هذا القرار تم اتخاذه من أجل تخفيف الضغوط على الموارد المالية للأردن بسبب تأثير وباء فيروس كورونا، موضحا أن تأجيل زيادة الرواتب خطوة تمثل جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة الناجمة عن الجائحة ميزانية 2020 بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) عن مسارها.
كورونا والحجر الصحي (11)

شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في الأردن

قال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، إن بلاده سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 401. وأشار وزير الصحة الأردني، نقلًا عن وكالة الانباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الأربعاء، إلى خروج 15 حالة شفاء من مستشفيات العزل اليوم، لافتًا إلى أنه لأول مرّة تم إجراء مجموعة 2500 فحص كورونا خلال يوم واحد. كان وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة.
كورونا والحجر الصحي (8)

الأردن يُعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة. وقال العضايلة في بيان صحفي اليوم، إنه "نظرا لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الجاري، عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها، بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
الاردن

انتهاء حظر التجوال الشامل المفروض في الأردن

أنهى الأردن فترة حظر التجوال الشامل في محافظات المملكة، مع دخول منتصف الليلة الماضية، والتي منع خلالها المواطنون من مغادرة منازلهم كليا ، في إطار القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد. وبانتهاء الحظر الذي استمر 48 ساعة، يسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم للتزود بالمؤن بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، حسبما أفادت وكالة أنباء "عمون". ورصدت الأجهزة الأمنية التزامًا كبيرًا من المواطنين بحظر التجوال الشامل خلال اليومين الماضيين. ?وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة.
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