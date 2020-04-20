مقتل 4 أطفال وأمهم بانفجار قنبلة قديمة في الأردن

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٤ م

عناصر من الشرطة الأردنية

وقع انفجار في محافظة المفرق شرق العاصمة الأردنية عمّان نتيجة قنبلة قديمة، أشارت المعلومات الأولية بوجود 4 وفيات لأطفال وأمهم وعدد من الإصابات. وفور قوع الحادث، حضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق الى الموقع وتم إخلاء المتوفين ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة. وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الملابسات. وبحسب مصدر، فإن القنبلة، كانت ضمن خرداوات جمعت من قبل مواطنين لغايات بيعها والمتاجرة بها. وحضرت طواقم الدفاع المدني وشرطة المفرق موقع الحادثة وتم إخلاء المتوفين والذي اختلفت الأنباء حول عددهم ونقل المصابين إلى المستشفى في المدينة.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة للوقوف على تفاصيلها. ولاحقا قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم حول وقوع انفجار في احد الاحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية. وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية