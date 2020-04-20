جريمة

ضبط مصنعي أسمدة غير مرخصين بالشرقية والبحيرة

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م
أرشيفية
أرشيفية
تواصل قوات الأمن بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، شن حملاتها لضبط الجرائم التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطن، وتلويث البيئة، وداهمت مصنعين و4 محلات تجارية جميعهم غير مرخصين بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية، وضبطت بداخلهم، 6204 أطنان أسمدة - 31,5 طن أعلاف – 30 طن مبيدات، جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات وبيانات إنتاج، وضبطت القوات192 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية و12 مخالفة لقانون الملاحة الداخلية و82 قضية فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.
وفى مجال حماية البيئة، تم ضبط (302 عبوة مختلفة الأحجام لزيوت وكريم شعر – 167186 حفاضة أطفال قطنية – 2640 عبوة مناديل) مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر، بداخل 7 مخازن لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل وحفاضات الأطفال "بدون ترخيص، بنطاق محافظة القليوبية ، بالمخالفة للقانون. وفى مجال
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عملة-العراق

مباحث الأموال العامة توقع 4 من تجار العملة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بالتصدي لكافة أشكال الجريمة تحقيقا لمبدأ الردع العام.
اموال

كواليس إحباط محاولة عصابة لغسل 30 مليون جنيه بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
مبادرة-كلنا-واحد-في-الجيزة (1)

الداخلية توجه قوافل الخير في القاهرة والجيزة

استمراراً لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية، نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظراً لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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غرق صبي في المنيا.. نزل للاستحمام بحوض ري

عثر أهالى قرية برطباط التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، على جثة صبي يبلغ من العمر 15 سنة، غارقًا بأحد الأحواض المخصصه للزراعة بترعة على أطراف القرية، وبادر الأهالي بانتشال جثمان الصبي، وإخطار شرطة النجدة، وبوصول رجال الأمن حرروا محضرًا بالواقعة، واستدعوا سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت بدورها توقيع كشف الصحة على الجثمان دون تشريح، وصرحت بدفنه لاستبعاد وجود شبهة جنائية، وفق للمعاينة وإفادة الأهالي، علاوة على عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان.
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كورونا والحجر الصحي (9)

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج ملابس عمليات الأطباء بحلوان

ألقت قوات الشرطة، بدائرة قسم حلوان بالقاهرة، القبض على صاحب مصنع غير مرخص، يقوم بتصنيع مستلظمات طبية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، تتضمن كمامات وملابس لغرف العمليات "بذلات أطباء"، مستخدمًا أدوات رديئة لا تمت للمستلزمات الطبية الأصلية بصلة، إلا بلون القماش الأزرق فقط، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بالغش والتدليس، ومن المقرر استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم الغش التجاري خاصة المستلزمات الطبية، في ظل جهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
رنجة

قبل شم النسيم.. ضبط 3 أطنان رنجة فاسدة

تشن قوات مباحث التموين حملات مبكرة، لضبط الخارجين على القانون، من حائزي المواد الغذائية الفاسدة، والذين يعتزمون بانعدام ضمير طرحها في الأسواق، وبيعها للناس لتناولها بالرغم من علمهم بأن منتجاتهم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، علاوة على كونها منتجات غذائية مجهولة المصدر، لا تحمل بيانات إنتاج وتصنيع أو تاريخ صلاحية، مستخدمين في ذلك الغش والتدليس على الناس، وفي هذا السياق استهدفت قوات الحملة مخزن أسلحة مملحة ومدخنة فاسدة، وضبطت ما بها قبل طرحها بالأسواق.
مبيدات-زراعية

ضبط 3 مصانع " بير سلم" بداخلهم 156 طن مبيدات فاسدة

تكثف أجهزة الأمن جهودها، لضبط الجرائم المتنوعة، لا سيما فى مجال الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين، عن طريق تخليق مبيدات زراعية فاسدة مجهولة المصدر، لبيعها للمزارعين واستخدامها بطريقة غير مأمونة العواقب على الصحة العامة للمواطنين، وكانت الانطلاقة مبكرة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، إذ شنت حملات عدة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، استهدفت الأوكار المشبوهة التى يرجح استخدامها كمصانع لتخليق مبيدات زراعية مجهولة المصدر لتنجح الحملة فى ضبط 156 طن مبيدات زراعية غير آمنة.
سجائر

ضبط كمامات مغشوشة وسجائر مهربة في حملات تموينية

تشن مباحث التموين بمختلف المحافظات حملات أمنية، لضبط جرائم الغش التجاري، والسلع مجهولة المصدر، وتمكنت الحملة من ضبط مالك مصنع غير مرخص، يُدعى "ا.خ " 52سنه، خصص مكان بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لإنتاج كمامات طبية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مستغلا الأزمة الحالية لفيروس كورونا، بقصد ترويج بضاعته تلك مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، وضبطت قوات الحملة داخل المصنع 900 كمامة منتج نهائى وتحت التصنيع والتجهيز وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 5240 جنح قسم ول شبرا الخيمة.
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