ضبط مصنعي أسمدة غير مرخصين بالشرقية والبحيرة

٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٥ م

أرشيفية

تواصل قوات الأمن بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، شن حملاتها لضبط الجرائم التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطن، وتلويث البيئة، وداهمت مصنعين و4 محلات تجارية جميعهم غير مرخصين بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية، وضبطت بداخلهم، 6204 أطنان أسمدة - 31,5 طن أعلاف – 30 طن مبيدات، جميعها مجهولة المصدر بدون مستندات وبيانات إنتاج، وضبطت القوات192 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية و12 مخالفة لقانون الملاحة الداخلية و82 قضية فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.

وفى مجال حماية البيئة، تم ضبط (302 عبوة مختلفة الأحجام لزيوت وكريم شعر – 167186 حفاضة أطفال قطنية – 2640 عبوة مناديل) مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر، بداخل 7 مخازن لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل وحفاضات الأطفال "بدون ترخيص، بنطاق محافظة القليوبية ، بالمخالفة للقانون. وفى مجال