رياضة

فايلر: الأهلي قادر على المنافسة في الدوري الألماني

تحرير:أحمد سعيد ٢٠ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م
فايلر
فايلر
تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفترة الحالية التي يمر بها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال فايلر في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "اللاعبون يتصرفون باحترافية وبهدوء شديد تجاه الوضع الحالي مع تعليق النشاط الكروي في مصر". وأضاف: "المراقبة بحد ذاتها ليست ضرورية حيث يتمتع الفريق بمستوى عالٍ من الانضباط الذاتي، لكن هناك بعض الحالات التي نتعامل معها بمرونة وعفوية لاستعادة الانضباط المفروض على اللاعبين في الأهلي".
وتابع: "اللاعبون هنا يمتلكون مستوى مميز، من حيث عقليتهم يفضلون اللعب بشكل هجومي وليس دفاعي، لكنهم حققوا تقدمًا كبيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية". وعند سؤاله إذا كان الأهلي قادرا على المنافسة في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل الدوري الألماني قال فايلر "ربما ننهي الموسم في المركز الثامن أو الثاني
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